Сегодня военные журналисты РК отмечают профессиональный праздник, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минобороны 

Фото: пресс-служба Минобороны

По данным министерства, праздничная дата связана с выходом первого номера республиканской военной газеты «Қызыл әскер», увидевшего свет 7 ноября 1929 года.

С образованием Минобороны независимого Казахстана на базе газеты «Боевое знамя» расформированного Среднеазиатского военного округа был налажен выпуск издания «Қазақстан сарбазы — Воин Казахстана». Его первый номер на казахском и русском языках вышел 16 декабря 1992 года.

Сегодня периодическая печать оборонного ведомства представлена газетой «Сарбаз» и журналом «Айбын». На страницах этих изданий публикуются материалы о событиях республиканского и международного масштаба, военных учениях, спортивных достижениях военнослужащих, культурных мероприятиях и социальных проектах министерства.

Информационно-коммуникационную стратегию Минобороны проводит Департамент информации и коммуникаций. В его структуре действует пресс-служба, осуществляющая связь со средствами массовой информации и общественностью. 

«Специалисты медийного фронта взаимодействуют со СМИ, готовят официальные сообщения, проводят брифинги, пресс-конференции, военные дискурсы, пресс-туры для журналистов и блогеров. В текущем году было организовано свыше десяти выездов репортеров в регионы. Казахстанские «акулы пера и микрофона» посетили воинские части в Бейнеу, Актау, Аягозе, Отаре, Караганде и в других гарнизонах. В Астане журналистов подробно ознакомили с подготовкой к военному параду, в Актобе – к международному военно-патриотическому сбору молодежи «Айбын», – рассказали в Минобороны.  

Производством разнообразного массива медиапродукции занимается коллектив военных журналистов, фотографов, операторов, мобилографов, видеоинженеров и дизайнеров. Их работы публикуются на официальном сайте Минобороны, в ведомственных изданиях, распространяются в изданиях СМИ, социальных сетях Telegram, Instagram, YouTube и TikTok.

Новостной и имиджевый контент помогает широкой аудитории быть в курсе важных событий, показывает специфику армейских будней, рассказывает о лучших военных специалистах.

Работа военного корреспондента требует преданности делу, творческого склада ума, смелости и готовности работать в экстремальных условиях. Для успешного выполнения задания он всегда должен быть на острие событий, на шаг впереди и на ступеньку выше.

