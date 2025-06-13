Начало

С самого утра тучи сгущались над Алматы: они ползли с гор, наплывали из-за Кок-Тобе, свивались в темнеющее покрывало над городом, словно проверяя: а хватит ли у музыки силы, чтобы развеять нависшую над городом мглу? Хватило. Не разогнать, так утешить. Не развеять, так договориться. Spirit of Tengri в очередной раз оказался не просто фестивалем, а мисти­ческим действием, где громоздкие небесные купола плавились под звуками музыкальных инструментов, а дождь, набрав в грудь влаги, так и не решился смыть собравшихся с площади. Лишь в финале первого дня он все-таки брызнул – но не испортил, а подтвердил: духи слышат. И не просто слышат, а вслушиваются.

Реальный движ начался с монтажа сцены, установки оборудования, обустройства всех зон активностей, включая наличие элементарных удобств. Все для того, чтобы пространство предстоящего действа слилось с дыханием города. Площадь Абая пробуждалась не в ритме часов, а в соответствии с тактом предстоящей мистерии – сцена перед Дворцом Республики стояла не как подмостки, а как жертвенник, вознесенный небу, земле и памяти предков.

Ряды ремесленников, выстроившиеся по краям площади, напоминали караван-сарай, в котором не продают, а производят натурообмен. От руки к руке – бубны, варганы, ожерелья, шаманские колокольчики, кожаные браслеты с тюркскими рунами, кольца с янтарем, обереги на случай ветра, дождя и прочих превратностей. Все будто бы не имело цены, но имело значение. Все – с историей. И даже если она не рассказывалась словами, она жила в шуршании кожи, в прохладе и блеске металла, в запахе сушеных трав, вплетенных в амулеты.

Порог инициации

Все вокруг – от палаток до сценической акустики – вибрировало, словно на частоте, чуть превышаю­щей слышимое. Пространство становилось порогом. И каждый, кто переступал его, становился не зрителем, а час­тью большой трансформации. Реальность смещалась, мир приоткрывался.

Открыли фестиваль Steppe Sons в коллаборации с SAMRATTAMA и Dudeontheguitar – и это было не вступление, а вызов, не приветствие, а боевой клич. «Сыновья Степи» не подкачали – наоборот, накачали публику не хуже грозового фронта.

Но если тучи давили свинцом, то их музыка звенела серебром. С первых аккордов домбры и переливов флейты, с первых ударов барабанов и протяжных стонов кобыза воздух стал гуще. Не звук, а густой бульон из ритма, первородных инстинктов и внутреннего напряжения.

На сцене – вспышки света и живой калейдоскоп костюмов: изумрудно-зеленый, малиновый, золотой – не просто цвета, а спектр настроений, от эйфо­рии до священного трепета. Танцовщица на экране будто сошла с орнамента древнего ковра – плас­тичная, сияющая. И весь этот вихрь передается залу: толпа перед сценой – как вскипающий котел, где перемешались люди, ритмы и надежды. Цент­ральный экран сцены – будто портал, пульсирующий светом и узорами. В центре – круг, а в нем – сердце. Сердце Tengri. Серд­це фестиваля. Серд­це каждого, кто сегодня стоит на площади, потому что в этот момент никто не остается в стороне. Все внутри. Все участники.

Музыка как магия

И если музыка – это форма магии, то в этот вечер заклинание сработало. Домбра отзывалась в ключице, кобыз отдавался в позвоночнике, барабаны били точно в грудную клетку. Казахстан­ские исполнители не просто прогревали толпу – они ее перезагружали.

– Это не просто фестиваль, это уже легенда, – говорит ­Муратбек Раманкулов из группы Steppe Sons. – Нам посчастливилось быть частью этой легенды не первый год. Мы дружим с коман­дой организаторов, этой сценой и этой энергией. Стараемся принимать участие в каж­дом фес­тивале, потому что для нас это не гастроли, не концерт, а своего рода ритуал. Каждое выступ­ление здесь как молитва. Нам выпала честь открывать фестиваль. Это, конечно, колоссальная ответственность, но и невероятная благодарность. Мы искренне старались передать то, что носим внутри: дух степи, голос предков, силу мелодии, которая не знает границ. Наде­емся, зрители почувствовали этот посыл. Мы вложили в эти звуки не просто свое мастерство, но и душу.

Дальше толпа перед сценой только росла. Диджеи MNTPNSR и ArsenSuperfly между выступ­лениями коллективов плели музыкальную паутину, извлекая ритмы и звуки из своих установок, словно deus ex machina. Музыкальная эстафета продолжалась, и каждый новый коллектив не просто сменял предыдущий, а вплетался в общую ткань дейст­ва, будто дух, перетекающий из одного шамана в другого.

Вторым в пространство Tengri уверенно вошел Kalander – совместный проект музыкантов из России и Великобритании. Они не просто играли – они выстраи­вали звуковое пространство как храм без стен, где древние обряды и совре­менная электронная эстетика не сталкивались, а обнимались. Их музыка не спрашивала, откуда ты, – она отвечала, откуда все мы.

В голосе вокалиста – отголоски северного заклинания, в ритмах техно – эхо костра. Глубокий бас сочился из динамиков как теп­лая смола, струился под кожу, оседал в груди. Это было не выступление, а перезапуск системы – внутренней, культурной, эмоциональной.

Ярмарочный фолк и Тень под храмом

Следом на сцену вышли Kalascima – и воздух сменил гус­тоту. Итальянские ритмы, щедро­ замешанные на фольклоре, поднимались, как пар из чаши с горячим вином. Было в их музыке что-то ярмарочное, праздничное, но с оттенком древнего заклинания. Тамбурины отзывались эхом средиземноморских деревень, электронные вставки – как переливы света на воде. Они не играли в фолк – они в нем жили.

А потом – Killabeatmaker. Имя, звучащее как тэг на стене мегаполиса, за которым кроется целая звуковая мифология. Латинская Америка, которую он принес с собой, не была туристическим клише. Это была Латинская Америка в ритме улиц, в пульсации гетто и дыхании Амазонки. Афробит, электроника, хип-хоп – все это в его треках не просто сочеталось, а смешивалось, как кровь в жилах континента. Его звук – урбанистичный, агрессивный, откровенный – шел как ритм большого сердца, что бьется сквозь шум города. Пуб­лика пошла за ним сразу. И не отпустила.

Завершала первый день фестиваля группа Dosi – и все вдруг стало другим. Тише. Выше. Глубже.

Если Killabeatmaker звучал как улица, то Dosi – как тень под храмом. Их музыка была диалогом – не спором, а медитацией. Между древней Кореей и ритмами современного Сеула. Между флейтой и синтезатором. Между прошлым, которое шепчет, и нас­тоящим, которое дышит в такт. В голосе – пергаментная тоска старых времен, в ритме – городские пульсации неоновых трасс. Их сет был как купол, натянутый над вечерним небом, – прозрачный, но ощутимый. В эти минуты фестиваль не просто шел по графику – он разворачивался как эпос. И каждый музыкант становился главой в этой звуковой поэ­ме, написанной одновременно на всех языках мира.

Голос предков

Вторая волна фестивального шествия была как вечерняя звезда над юртой – яркая и родная. Пос­ле интернационального шторма ритмов наступило время для тех, чьи голоса звучат ближе к сердцу Центральной Азии, но не тише, а глубже.

– Мы с друзьями тут немного джемим, – улыбается Найман Нуратаев – с виду обычный посетитель, но в руках у него – барабан. – Жена сказала: «Возьми с собой», ну а я и не спорил, я ведь сам перкуссионист. Музыка – часть меня. Я стараюсь бывать на каждом Spirit of Tengri. И всегда я здесь, потому что это не просто концерт – это знаковое событие для города, для нас всех. Это точка притяжения. Большое и важное дело.

Открывать второй день на сцену вышел ARO – и город задышал степью. Не напевом, а пульсом. Его музыка – это не просто сочетание жанров. Это дух предков, прошедший обработку звуковой карты. Домбра в его руках – не ретро, а резонатор настоящего. Биты – как удары копыт по сухой земле. Голос – будто вышедший из ущелья, в котором эхом живут все времена сразу. ARO не играл – он вел за собой, как бы говоря: «Да, мы другие. И именно поэтому мы – свои».

Abbos продолжили звучание с новым акцентом – восточным, узбекским, лучистым. Их музыка как глиняный кувшин, наполненный специями, солнечным светом и бабушкиными напевами. Выступ­ление походило на праздник, что живет не в календаре, а в сердце.

– Салам алейкум всем казахстанцам! – с широкой улыбкой приветствует публику руководитель музыкальной группы Abbos Равшан Юносов. – Для нас Казахстан – это уже второй дом, особенно Алматы. Я приезжаю на Spirit of Tengri не впервые и каждый раз возвращаюсь сюда с ощущением, будто попал в свою стихию. Это не эстрада, не джаз. Это нечто глубже. И именно этим мне Spirit of Tengri особенно близок: он дает возможность услышать, как по-разному мы звучим, но это только объединяет наши страны и народы.

Когда сцена замирает

А потом – он. Далер Назаров. Когда он выходит на сцену, время замирает. Площадь становится тише, а небо – ближе. Его голос –не песня, а знак. Его мелодии – не композиции, а звуковые письма из Таджикистана, пропитанные горами, садами, молитвами и памятью. И люди замолкают не из вежливости, а из уважения, потому что каждый аккорд – как прикосновение к чему-то святому. Потому что Далер – не артист, а хранитель звука, который никто другой уже не донесет.

Но фестиваль – это не только ностальгия. Это и манифест будущего. Его произнесли AY YOLA – голос поколения, выросшего одновременно в вайфай-сети и на сказаниях дедушки. Их музыка – не фьюжн, а сплав. Электронный ритм встречает народное пение, старинные мотивы идут рука об руку с цифровым звуком. Их треки – как мемы с душой, как TikTok с родословной. И публика это чувствовала – подпевала, подтанцовывала, поднималась.

Справа от сцены кружится хоровод. Нет, не так – хороводище! В нем в безудержном ритме танцуют студенты, менеджеры среднего звена, пенсионеры и школьники. В центре – дети: некоторые из них еще не вылезли из подгузников, кто-то держится за коляску, но тоже старается двигаться в ритме музыки. Пока мы наблюдаем за этой картиной, кто-то рассказывает, что уже полчаса назад к хороводу присоединились несколько человек из VIP-зоны. Сложно сказать, покинули ли они свою зону комфорта или наоборот – только тут ее по-настоящему обрели.

И вот когда казалось, что эмоции достигли предела, что мощнее, глубже, искреннее быть не может, на сцену поднимается то, что не играет, а проникает. OTYKEN – как ожившее предание, как дух племени, вернувшийся в XXI век, чтобы напомнить: корни не прячутся – они звучат.

Зал замер. Люди стояли как под заклятием. Только музыка – и дыхание. Только ритм – и внутренний отклик. Казалось, даже небо, набравшись терпения, замедлило облака, чтобы не нарушить вибрацию этого момента. Их выступление – откровение, данное в прямом эфире тысячам очевидцев. Здесь не было сценической маски – только сущность, только правда. И площадь, успевшая уже натанцеваться и напеться, вдруг напиталась для новой волны выброса эмоций, скандируя название группы...

Организаторы фестиваля сообщили: в первый день на The Spirit of Tengri пришло более двадцати тысяч человек, во второй – пятьдесят тысяч! Пятьдесят тысяч лиц, пятьдесят тысяч историй, слитых в одно дыхание. Это уже не просто фестиваль – это явление.

– Да, фестиваль растет, – говорит генеральный продюсер The Spirit of Tengri Константин ­Головин. – И по числу участников, и по масштабу, и по значению. Конечно, с такими цифрами логично встает вопрос: а не пора ли менять площадку? Но для нас площадь Абая – это не просто локация. Это сакральное место, где Tengri обретает свой голос. Мы не стремимся к гигантизму. Мы стремимся к смыслу. И пока дух фестиваля совпадает с духом этой площади, мы остаемся здесь. Это не ограничение – это наш выбор.