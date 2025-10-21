В ходе оперативно-профилактического мероприятия «Браконьер» полицейские выявили на озере Зайсан факты незаконного улова, причинившего государству общий ущерб на сумму больше 8 млн тенге, сообщает корреспондент Kazpravda.kz

По данным пресс-службы департамента полиции ВКО, три факта промысла зафиксированы на участках, где действует круглогодичный запрет на рыболовство. В числе нарушителей закона оказались шестеро жителей Тарбагатайского района.

«Ловили судака, щуку и карася. У браконьеров изъяты моторные лодки, а также десятки нейлоновых сетей», - рассказали в ДП ВКО.

В отношении сельских жителей начаты досудебные расследования по статье «Незаконная добыча рыбных ресурсов, других водных животных или растений» Уголовного кодекса РК. Проводятся следственные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств.