На первом плане – спасение людей и их размещение

На территории Западно-Казахстанской области на 31 марта из подтопленных сел спасателями эвакуировано свыше 3 700 человек, более полутора тысяч из них размещены в эвакопунктах. Без транспорт­ного сообщения остаются 11 населенных пунк­тов Каратобинского, Сырымского, Теректинского и Чингирлауского районов. Как отчитались в акиматах, в данных селах заблаговременно организован запас продуктов питания в магазинах на двухнедельный срок. Всего по области подтоплено 384 жилых дома. На контро­ле находятся 30 участков перелива и 15 размывов на автодорогах областного и местного значения.

В районе Байтерек создалась угроза переполнения пруда-накопителя и прорыва дамбы из-за прибывающих талых вод. Пруд заполнен на 80%. Если произойдет прорыв дамбы, вода пройдет через поселок Переметное в реку Деркул. Затопленными окажутся ряд дачных товариществ, расположенных у областного центра. Во дворовые территории некоторых из них вода уже зашла. Команды эвакуации ждут и жители дач по берегу реки Чаган, на которой за прошлую ночь также отмечен резкий подъем воды.

В связи с повышением уровня воды в реках Большой и Малый Узень имеется угроза подтопления 22 сел Казталовского района. Вода идет с территории соседней России. По реке Большой Узень выше по течению расположены переливные водохранилища, в Малый Узень сброс регулируется гидроузлом, но расположенное выше водохранилище переполнено. В Сырымском районе талые воды идут со степей, под угрозой подтопления находятся три поселка.

В Сырымском районе талые воды идут со степей, под угрозой подтопления находятся 3 поселка.

Населенные пункты Актюбинской области продолжает топить. О конкретном материальном возмещении убытков говорить еще рано. По информации руководителя пресс-службы акимата области Гульбагды Кобеевой, в Актобе и в районах, где объявлен режим ЧС, создаются специальные комиссии, они принимают обращения пострадавших, затем проведут обход, чтобы на месте определить степень ущерба.

Вместе с тем с самого начала паводка люди по собственной инициативе поспешили на помощь. К примеру, во дворе Центра духовно-нравственного воспитания «Анаға тағзым» молодые рыболовы-охотники, установив казаны, готовили плов и тут же, распределив по контейнерам, отправляли в ситуационный центр и развозили в затопленные окраины Актобе. В это время в самом центре активно шел прием самых разных вещей– от ковров, матрацев до одежды и хозяйственного мыла.

– В городе открыты два пункта благотворительной помощи пострадавшим от весенних паводков. Второй – в Молодежном ресурсном центре. Все, что люди несут, волонтеры распределяют по школам, где временно размещаются эвакуированные. Кроме постельных принадлежностей, нужны комнатные тапочки, носки. Люди второпях выехали в сапогах, но ноги устают. Нужны тапочки, предметы гигиены, детское питание, памперсы, – поделилась и. о. руководителя соцотдела акимата города Актобе Нурсауле Жылкыбаева.

Появилась возможность отправить первый грузовик с гуманитарной помощью в Хобдинский район, где также объявили режим ЧС. В областном центре, помимо прочего, развозят лекарства согласно запросам, защитные костюмы в комплекте с резиновыми сапогами для волонтеров. На специальный счет поступают деньги. Поддержка пострадавших растет день ото дня.

Сложной продолжает оставаться ситуация с паводком на юге Костанайской области. С начала весеннего половодья здесь эвакуировано уже более тысячи человек, половина которых – из Аркалыка. Между тем, несмотря на усиленную борьбу со стихией, вода продолжает активно прибывать. И вблизи Аркалыка образовалось уже новое «море». «При детальном облете окрестностей города камерами местного ДЧС были запечатлены поражающие масштабы стихийного бедствия в южных районах Костанайской области. На видеокадрах запечатлены скопления воды на территории Амангельдинского района и недалеко от г. Аркалыка, отмечают в информационном штабе Костанайской области.

Напомним, что в конце прошлой недели в Амангельдинском, Джангельдинском районах и г. Аркалыке региона был объявлен режим ЧС, а уже через день начались первоочередные выплаты пострадавшим от стихийного бедствия. По 100 тыс. тенге на каждого члена семьи уже получили около 200 человек. В среднем на одну семью выходит 500–600 тыс. тенге. Эти деньги предназначены для удовлетворения срочных потребностей – съём жилья, приобретение продуктов питания, одежды и т. д. Кроме того, предусмотрена и адресная социальная помощь, а также средства на восстановление движимого, недвижимого имущества и скота. Комиссия по оценке ущерба от паводка начала работу на территории трех районов Костанайской области.

Прогнозы экспертов относительно дальнейшей обстановки крайне неутешительны. Из-за резкого повышения температуры в ближайшие дни ожидается не только ухудшение ситуации в южных регионах Костанайской области, но и переход осложненной паводковой обстановки в центре и на севере области. В зоне риска находятся девять районов. «Также ожидается приход воды по крупным рекам с Российской Федерации, при критическом сбросе воды в зонах риска находятся шесть районов области. В этой связи органам местного самоуправления рекомендовано провести весь комплекс необходимых мероприятий для снижения паводковой угрозы, определить места и маршруты эвакуации населения, а также отгона скота, а при необходимости провести заблаговременное перемещение населения в безопасные места», – сообщили в ДЧС Костанайской области.

Талые воды пришли в Северо-Казахстанскую область. В г. Петропавловске более десятка жилых домов оказались во власти паводковых вод. Так, например, в доме на улице Советской жильцы передвигаются в резиновых сапогах. В доме по улице Ишимской 85-летняя хозяйка дома опасается, что из-за сырости рухнет стена. Огромная лужа разлилась в доме на улице Разина. Затоплены дома по улице Перминовых, Соленика, Невского, Московская. Коммунальщики считают, что причинами подтоплений в многоэтажках стали изношенные канализационные трубы и плохие соединения.

– Из-за таяния снега вода массово поступает в систему канализации, которая не рассчитана на прием. Примыкающие сети домов не успевают сбрасывать воду. Происходит переполнение внутриквартальной сети. Там, где система негерметична, вода попадает в подвал, – пояснил начальник комплекса водоотведения ТОО «Қызылжар су» Вячеслав Визеров.

Работы по откачке воды идут круглосуточно, задействовано 60 единиц спецтехники и 40 мотопомп. С начала зимы из населенных пунктов СКО вывезено более 1 млн 885 тысяч кубометров снега, это в три раза больше, чем в прошлом году. Зафиксированы три перелива через автомобильные дороги. Один перелив – через автодорогу республиканского значения в Тайыншинском районе возле села Аккудук. Оперативный штаб по борьбе с паводком развернут в Рабочем поселке Петропавловска. Ситуационный центр работает 24 часа в сутки, заявки принимают и отрабатывают по очереди. Работы идут круглосуточно. Основные причины подтоплений – обильное снеготаяние, дождь, расположение домов в низинной местности.

ЧС природного характера местного масштаба в минувшую пятницу объявили в Акмолинской области. О решении, принятом для стабилизации обстановки, объявил аким г. Кокшетау Бауржан Гайса. Он отметил, что создан штаб по ликвидации последствий. В рамках ЧС будет оценен ущерб, комиссионно решены вопросы по их возмещению. На данный момент в эвакуационном пункте города Кокшетау находятся 29 человек, из них 11 – дети, всем оказывается необходимая помощь.

Напомним, вышедшая из берегов река Кылшакты подтопила в Кокшетау 16 частных домов, 29 частных дворовых территорий и 12 многоэтажных жилых дворов, а также 1 этаж детского сада «Ертөстік». В тот же день в областном акимате прошло экстренное совещание. Паводковая ситуация осложнилась в Целиноградском, Арашалынском районах и в г. Кокшетау. В связи с притоком речной воды повышены риски в Астраханском, Зерендинском, Сандыктауском, Атбасарском районах. Отметим, что на помощь акмолинцам прибыли дополнительные силы ДЧС из Жамбылской, Карагандинской областей, г. Астаны.

В субботу, 30 марта, отвечая на вопросы журналистов, аким области Марат Ахметжанов отметил о стабилизации ситуации – река Кылшакты вошла в свое русло, ее уровень опустился до 90 см. Силы ДЧС работают в штатном режиме, откачивая воду из подвалов подтопленных домов. Добавим, что власти города также сообщили, что будет оказана помощь всем пострадавшим от паводка горожанам.

В Восточно-Казахстанской области оперативно сняли угрозу подтопления в селах района Улкен и Нарын. Весеннее тепло и дождливая погода вызвали подъем речек и ручьев в селах Улкен Нарын и Алтынбел. Как сообщили в пресс-службе областного департамента по чрезвычайным ситуациям, 29 января уровень воды поднялся на 20–25 см. Это спровоцировало подтопление 11 придворовых территорий в Улкен Нарыне и 10 участков в Алтынбеле. В тот же день совместными усилиями местных исполнительных органов, чеэсников и волонтеров были выполнены работы по укреплению речных русел, их спрямлению и отводу воды от домов. Кроме того, отведены склоновые стоки от сел Ново-Хайрузовка, Кокбастау и Жулдыз.

Специальная рабочая группа провела мониторинг паводковой ситуации с борта вертолета. Как отметил заместитель акима области Бакытжан Байахметов, в паводкоопасных районах организовано круглосуточное дежурство. В Маркакольском и Курчумском районах, где протекают крупные реки и большие запасы снега, ситуация стабильная. В Уланском районе на малых плотинах начались превентивные водосбросы. Специалисты проводят обследование плотин, угрозы подтопления населенных пунктов нет, заверяют они.

В области Жетысу паводковая обстановка остается стабильной. По информации департамента по ЧС, своевременно принятые меры помогли минимизировать риски подтопления в 22 населенных пунктах, наиболее подверженных весенним паводкам. На данный момент продолжается работа по устройству почти 4 км водоотводных каналов, а также механическая очистка и берегоукрепление на паводкоопасных реках. Жетысуские спасатели помогают бороться с паводками в области Абай. В соседний регион, где было объявлено чрезвычайное положение, отправились 23 спасателя с 6 единицами техники, 8 мотопомпами и 4 плавательными средствами. Силы ДЧС области Жетысу оказывают всестороннюю помощь в эвакуации людей, укреплении дамб и откачке воды.

В минувшую субботу близ села Байкент в Алматинской области прорвало плотину Ворошиловского водохранилища объемом 700 тыс. кубометров воды. Как сообщила пресс-служба ДЧС Алматинской области, по тревоге был поднят личный состав департамента. Ширина промоины составляет около пяти метров, вода уходит по основному руслу реки Жармухамет в пруды, в которых все шлюзы открыты. Далее в транзитном режиме водный поток пойдет в Капшагайское водохранилище. Методом подворового обхода спасатели вместе с полицейскими и сотрудниками местных акиматов провели оповещение населения. Случаев подтоплений домов в селе Байкент не выявлено, пострадавших нет. Для эвакуации граждан подготовлены две школы в соседнем селе Караой, на автодорогах выставлены патрульные посты. Ведется работа по берегоукреплению озера, укладке инертных материалов, а также перекрытию прорана тела плотины бетонными конструкциями и грунтом. В ликвидации ЧС задействованы около 300 сотрудников спасательных и коммунальных служб, полиции, акиматов, военнослужащих войсковых частей.

Между тем в ночь на воскресенье из-за переливов воды было перекрыто движение на автотрассе Байсерке – Междуреченск. Как сообщили в нацкомпании «ҚазАвтоЖол», дорога закрыта в связи с возможным повышением уровня воды в озере Ащылысай и угрозой наводнения в поселке Караой. В эвакуационные пункты волонтеры привезли продукты питания. К слову, еще несколько дней назад представители областного ДЧС бодро рапортовали о том, что осуществляется наполнение крупных водохранилищ, в результате противопаводковых мероприятий риск подтопления населенных пунктов сведен к минимуму. Тем временем жители села Кольди Карасайского района опасаются наводнения: протекающая здесь речка Казачка вышла из берегов…

Такой большой воды в области Улытау не припомнят и старожилы. Этот паводок для улытаусцев – серьезное испытание: вода размывает пути сообщения, добралась до жилых домов и подтапливает крестьянские угодья. С 25 марта аким области Улытау Берик Абдыгалиулы взял под личный контроль работу оперативного штаба и поочередно объезжает районы, пострадавшие от стихии. На данный момент под постоянным контролем местных властей и департамента по чрезвычайным ситуациям области не только населенные пункты, но и 12 автодорог, в том числе республиканского значения. Благодаря совместной работе всех служб удалось предотвратить затопление 66 жилых домов, 7 дворов и 9 дачных участков в Жанааркинском и Улытауском районах. Было эвакуировано 135 человек, в том числе 61 ребенок. 349 голов крупного рогатого скота, 858 голов мелкого рогатого скота и 17 голов лошадей были отогнаны в безопасное место. В данный момент ситуация под контролем, люди возвращаются в свои дома.

Вместе с тем в пос. Жезды Улытауского района, где десяток жилых строений были повреждены потоком воды, был объявлен режим ЧС местного масштаба. Решается вопрос о возмещении материального ущерба, нанесенного населению. Для эвакуированных жителей организован сбор продуктов и товаров первой необходимости – активную помощь оказывают общественность и депутаты маслихатов. Что касается г. Жезказгана, то талые воды прибывали сюда так стремительно, что часть их пришлось сбрасывать в реку Кара-Кенгир через верхний шлюз (шандор). Во избежание угрозы для населения близлежащих аулов, их жители были эвакуированы в безопасное место.

Система гражданской защиты Жамбылской области переведена в режим повышенной готовности. Во избежание подтопления населенных пунктов вешними водами местные власти ведут активную подготовку, делая все, что в их силах. Как сообщили в департаменте по чрезвычайным ситуациям области, по данным Казгидромета, на территории региона промерзания почв не наблюдается, а уровень снежного покрова в горных районов составляет 10–15 см. Но, согласно бюллетеню погоды на март и апрель, на территории региона прогнозируются повышение температурного фона и выпадение обильных осадков (больше нормы). Это может привести к образованию склоновых стоков и подтоплению населенных пунктов. Чтобы не допустить беды, по традиции проводится ряд соответствующих защитных мероприятий. Как сообщают в местном ДЧС, часть жамбылских спасателей в составе 67 человек личного состава, 7 единиц техники и 13 мотопомп отправилась на помощь коллегам в столицу республики.