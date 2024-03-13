На разработку списанного из других законов Строительного кодекса выделено 382,5 млн тенге – депутат

Депутат Мажилиса Ельнур Бейсенбаев недоумевает, почему на разработку проекта Строительного кодекса в 2023 году выделено 382,5 млн тенге. Соответствующий депутатский запрос он озвучил на пленарном заседании Мажилиса, сообщает корреспондент Kazpravda.kz
Депутат напомнил, что в 2022 году глава государства поставил перед правительством задачу разработки новых Водного, Налогового, Градостроительного кодексов. Эти поручения были вновь озвучены в посланиях 2023 года. Данные законопроекты имеют решающее значение в рамках перехода Казахстана на новую экономическую модель.
– Однако работу по разработке новых кодексов правительство затянуло, о чем еще раз отметил глава государства на недавнем расширенном заседании правительства. В настоящее время в Мажилисе обсуждается проект Строительного кодекса, который был раскритикован президентом страны. Цитирую президента: «Полтора года назад я поручал разработать Градостроительный кодекс, соответствующий лучшим мировым практикам. Но проект кодекса не отвечает поставленной задаче, представляет собой свод уже действующих норм, не содержит новых подходов и решений». Градостроительный кодекс имеет высокие ожидания в обществе, особенно после алматинского землетрясения. В данной отрасли накопились острые вопросы по незаконной и точечной застройке, качеству строительства, безопасности сооружений, жесткому соблюдению архитектурно-строительных норм, комплексной градостроительной экспертизе, – отметил Бейсенбаев.
Депутат ссылается на мнения экспертов, которые отметили, что проект кодекса нацелен конкретно только на строительство, в нем нет определения этапов строительства проектов, основное регулирование положено на те периоды реализации этапов, где начинается финансирование.
– При этом, Министерство промышленности и строительства не смогло дать обоснование, почему поручение президента страны по разработке Градостроительного кодекса закончилось разработкой Строительного кодекса. Это первое. Во-вторых, проект Строительного кодекса разрабатывался в рамках государственного задания. Но в соответствии с Бюджетным кодексом такой вид работы не может отдельно финансироваться, так как это непосредственная ответственность министерства, их задача и обязанность.
Но, несмотря на это, постановлением правительства данная услуга заказана у курируемого ими же АО «Казахский научно-исследовательский и проектный институт строительства и архитектуры, – выразил недоумение мажилисмен.
По его данным, на разработку проекта Строительного кодекса в 2023 году выделено 382,5 млн. тенге, при этом ряд важных законопроектов, рассматриваемых сегодня, подготовлен без каких-либо затрат из бюджета.
– Отсюда возникает вопрос – как случилось, что не менее важные законодательные акты возможно подготовить, не затрачивая бюджетных средств, а написание Строительного кодекса, который не выдержал общественной, профессиональной критики, потребовало немалого специального финансирования в размере, еще раз повторяю, 382,5 млн тенге? Мы считаем, что данные деньги были использованы не по назначению, – считает депутат.
Он вновь привел слова президента о том, что Строительный кодекс представляет собой свод действующих норм, и не содержит новых подходов и решений.
– Несложно с помощью программы «Антиплагиат» установить, что проект Строительного кодекса вобрал в себя содержание трех действующих законов - «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности», «О жилищных отношениях», «О долевом участии в жилищном строительстве». При этом, оригинальность текста составила менее одного процента. Получается, Министерство на разработку 240-страничного, почти полностью переписанного проекта кодекса, за каждую страницу заплатило порядка 1,6 млн. тенге. Коллеги, одна страница стоит 1,6 млн. тенге! Выходит, головное министерство передало написание важного законопроекта подведомственной организации и допустило необоснованное расходование государственных средств! – возмутился депутат.
Бейсенбаев констатировал, что ситуация, сложившаяся вокруг подготовки проекта Строительного кодекса, не является единичным случаем.
– Например, проект Водного кодекса передан в работу Мажилиса без экологической экспертизы, вразрез действующему законодательству. Также глава государства неоднократно указывал на разработку нового Налогового кодекса. Уже прошло больше года, но до сих пор Налоговый кодекс находится только на стадии разработки. Есть опасения что, в текущей сессии Мажилис так и не получит его в работу. Что это? Некомпетентность правительства или же равнодушие? – задался он вопросом.