На разработку списанного из других законов Строительного кодекса выделено 382,5 млн тенге – депутат

Депутат Мажилиса Ельнур Бейсенбаев недоумевает, почему на разработку проекта Строительного кодекса в 2023 году выделено 382,5 млн тенге. Соответствующий депутатский запрос он озвучил на пленарном заседании Мажилиса, сообщает корреспондент Kazpravda.kz

Фото иллюстративное: Kazpravda.kz/Адильбек Тауекелов

Депутат напомнил, что в 2022 году глава государства поставил перед правительством задачу разработки новых Водного, Налогового, Градостроительного кодексов. Эти поручения были вновь озвучены в посланиях 2023 года. Данные законопроекты имеют решающее значение в рамках перехода Казахстана на новую экономическую модель.

– Однако работу по разработке новых кодексов правительство затянуло, о чем еще раз отметил глава государства на недавнем расширенном заседании правительства. В настоящее время в Мажилисе обсуждается проект Строительного кодекса, который был раскритикован президентом страны. Цитирую президента: «Полтора года назад я поручал разработать Градостроительный кодекс, соответствующий лучшим мировым практикам. Но проект кодекса не отвечает поставленной задаче, представляет собой свод уже действующих норм, не содержит новых подходов и решений». Градостроительный кодекс имеет высокие ожидания в обществе, особенно после алматинского землетрясения. В данной отрасли накопились острые вопросы по незаконной и точечной застройке, качеству строительства, безопасности сооружений, жесткому соблюдению архитектурно-строительных норм, комплексной градостроительной экспертизе, – отметил Бейсенбаев.

Депутат ссылается на мнения экспертов, которые отметили, что проект кодекса нацелен конкретно только на строительство, в нем нет определения этапов строительства проектов, основное регулирование положено на те периоды реализации этапов, где начинается финансирование.

– При этом, Министерство промышленности и строительства не смогло дать обоснование, почему поручение президента страны по разработке Градостроительного кодекса закончилось разработкой Строительного кодекса. Это первое. Во-вторых, проект Строительного кодекса разрабатывался в рамках государственного задания. Но в соответствии с Бюджетным кодексом такой вид работы не может отдельно финансироваться, так как это непосредственная ответственность министерства, их задача и обязанность. Но, несмотря на это, постановлением правительства данная услуга заказана у курируемого ими же АО «Казахский научно-исследовательский и проектный институт строительства и архитектуры, – выразил недоумение мажилисмен.

По его данным, на разработку проекта Строительного кодекса в 2023 году выделено 382,5 млн. тенге, при этом ряд важных законопроектов, рассматриваемых сегодня, подготовлен без каких-либо затрат из бюджета.

– Отсюда возникает вопрос – как случилось, что не менее важные законодательные акты возможно подготовить, не затрачивая бюджетных средств, а написание Строительного кодекса, который не выдержал общественной, профессиональной критики, потребовало немалого специального финансирования в размере, еще раз повторяю, 382,5 млн тенге? Мы считаем, что данные деньги были использованы не по назначению, – считает депутат.

Он вновь привел слова президента о том, что Строительный кодекс представляет собой свод действующих норм, и не содержит новых подходов и решений.

– Несложно с помощью программы «Антиплагиат» установить, что проект Строительного кодекса вобрал в себя содержание трех действующих законов - «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности», «О жилищных отношениях», «О долевом участии в жилищном строительстве». При этом, оригинальность текста составила менее одного процента. Получается, Министерство на разработку 240-страничного, почти полностью переписанного проекта кодекса, за каждую страницу заплатило порядка 1,6 млн. тенге. Коллеги, одна страница стоит 1,6 млн. тенге! Выходит, головное министерство передало написание важного законопроекта подведомственной организации и допустило необоснованное расходование государственных средств! – возмутился депутат.

Бейсенбаев констатировал, что ситуация, сложившаяся вокруг подготовки проекта Строительного кодекса, не является единичным случаем.