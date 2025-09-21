Фото: Минтранспорта РК

Министерством транспорта совместно с пограничной службой РК осуществлен выезд на автомобильные пункты пропуска, обеспечивающие пересечение государственной границы с Российской Федерацией и играющие ключевую роль в транспортной логистике страны.

В ходе выезда осуществлён детальный осмотр инфраструктуры пунктов пропуска, включая зоны движения автотранспорта, площадки для досмотра, здания и сооружения для обслуживания граждан и сотрудников.

По итогам обследования установлено, что на ряде пунктов пропуска наблюдается значительное скопление транспортных средств на нейтральной полосе в сторону РФ, особенно грузового автотранспорта. Это приводит к образованию очередей, замедлению пропускных процедур и дополнительным затратам времени для участников, как следствие и на стороне РК.