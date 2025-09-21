На ряде пунктов пропуска с Россией наблюдаются автомобильные пробки

Транспорт
9

Данные обстоятельства во многом обусловлены ужесточением мер контроля со стороны РФ, передает Kazpravda.kz

Фото: Минтранспорта РК

Министерством транспорта совместно с пограничной службой РК осуществлен выезд на автомобильные пункты пропуска, обеспечивающие пересечение государственной границы с Российской Федерацией и играющие ключевую роль в транспортной логистике страны.

В ходе выезда осуществлён детальный осмотр инфраструктуры пунктов пропуска, включая зоны движения автотранспорта, площадки для досмотра, здания и сооружения для обслуживания граждан и сотрудников.

По итогам обследования установлено, что на ряде пунктов пропуска наблюдается значительное скопление транспортных средств на нейтральной полосе в сторону РФ, особенно грузового автотранспорта. Это приводит к образованию очередей, замедлению пропускных процедур и дополнительным затратам времени для участников, как следствие и на стороне РК.

"Данные обстоятельства во многом обусловлены ужесточением мер контроля со стороны Российской Федерации. В частности, усилены процедуры проверки грузов, увеличено время досмотра транспортных средств, а также введены дополнительные меры по проверке документов и соблюдению санитарных и фитосанитарных требований", - говорится в сообщении министерства.

#Россия #граница #транспорт #пробки

