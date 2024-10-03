Мясо с поддельными ветпечатями продавали на рынке Астаны

Столица
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Венера Баталова
корреспондент

В отношении задержанного продавца и администрации рынка проводится следствие

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Сотрудники полиции Астаны, при координации департамента криминальной полиции МВД, пресекли факт использования поддельной печати для безпрепятственной реализации мяса на одном из рынков города, передает Kazpravda.kz со ссылкой на информационный медиапортал МВД РК

Как сообщается, при личном досмотре у задержанного продавца была изъята поддельная печать «АЛДЫН АЛА ТЕКСЕРУ», предназначенная для проштамповки туш сельскохозяйственных животных, подтверждающей их ветеринарный контроль.

«Задержанный не имел никакого отношения к инспекции Комитета ветеринарного контроля и надзора Министерства сельского хозяйства и не проводил лабораторные исследования. На протяжении более месяца он использовал эту печать для организации так называемой «проверки» привозимой мясной продукции с целью допуска ее к продаже на рынке столицы.

В территориальную инспекцию комитета ветеринарного контроля и надзора МСХ РК направлены уведомления и принимаются соответствующие меры по проверке деятельности рынка, связанной с продажей мясной продукции», - рассказали в полиции.

В отношении задержанного и администрации рынка проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление возможной причастности к кражам скота и реализации похищенного.

#рынок #подделка #мясо #ветпечать

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