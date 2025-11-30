Администрация Дональда Трампа составила список медиа, которые обвинила в распространении "фейков" о президенте США, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Дойче Велле

Фото: Дойче Велле

На сайте Белого дома появился раздел с "разоблачением предвзятой и вводящей в заблуждение" информации. Там есть такие рубрики, как "медиа-преступник недели", "доска позора", "таблица лидеров", "рецидивисты".

К различным категориям отнесли крупнейшие англоязычные телеканалы, информагентства, порталы и газеты США и Великобритании: MSNBC, CBS News, ABC News, BBC, CNN, The Washington Post, The New York Times, The Wall Street Journal, Politico, Axios, Associated Press, The Hill, The Boston Globe, The Independent, Los Angeles Times, USA Today.