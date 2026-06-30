На счета детей перечислено 2,3 млрд долларов – Токаев о проекте «Нацфонд – детям»

По словам Главы государства, благодаря специальной конституционной норме страна первой в регионе трансформировала природные богатства в реальный стартовый капитал граждан.

«Программа «Нацфонд – детям» доказала свою высокую эффективность: за три года 2,3 миллиарда долларов поступили на счета шести с половиной миллионов наших юных граждан. Логическим продолжением этой системной заботы стали накопительная система «Келешек» и комплексная поддержка одаренных детей – победителей международных олимпиад. Именно так мы понимаем инвестиции в будущее. И какая страна в нашем окружении – то есть на Евразийском континенте – выделяет столь значительные средства на социальные нужды? Ответ, по-видимому, очевиден», – сказал он.