Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

23 июля в 15:37 по времени Астаны сетью сейсмических станций МЧС РК зафиксировано землетрясение на северо-востоке страны, в 793 км от Алматы, передает Kazpravda.kz со ссылкой на МЧС РК

Сведения об ощутимости:

Расчетная интенсивность (в баллах) составила:

Абайская обл. Кокпектинский р-н с. Кокпекты 4 б.,55 км

Восточно-Казахстанская обл. Самарский р-н с. Самарское 4 б.,66 км

Абайская обл. Жарминский р-н с. Калбатау 4 б.,70 км

Восточно-Казахстанская обл. Уланский р-н п. Касыма Кайсенова 4 б.,72 км

Восточно-Казахстанская обл. г. Усть-Каменогорск 4 б.,80 км

Восточно-Казахстанская обл. Глубоковский р-н п. Глубокое 3 б.,103 км

Восточно-Казахстанская обл. Куршимский р-н с. Куршим (Курчум) 3 б.,111 км

Восточно-Казахстанская обл. Алтайский р-н г. Алтай(Зыряновск) 3 б.,138 км

Восточно-Казахстанская обл. г. Риддер(Лениногорск) 3 б.,141 км

Восточно-Казахстанская обл. Катон-Карагайский р-н с. Улькен-Нарын 3 б.,145 км

Восточно-Казахстанская обл. Шемонаихинский р-н г. Шемонаиха 3 б.,162 км

Абайская обл. Аксуатский р-н с. Аксуат 3 б.,164 км

Абайская обл. Бородулихинский р-н с. Бородулиха 2 б.,200 км

Восточно-Казахстанская обл. Тарбагатайский р-н с. Акжар 2 б.,203 км

Абайская обл. Аягозский р-н г. Аягоз 2 б.,208 км

Абайская обл. г. Семей 2 б.,210 км

Восточно-Казахстанская обл. с. Катон-Карагай 2 б.,224 км

Абайская обл. Абайский р-н с. Карааул 2 б.,239 км

Восточно-Казахстанская обл. Куршимский р-н с. Буран 2 б.,239 км

Абайская обл. Урджарский р-н с. Урджар 2 б.,248 км

Восточно-Казахстанская обл. Куршимский р-н с. Маркаколь 2 б.,252 км

Абайская обл. Жанасемейский р-н п. Жоламан 2 б.,255 км

Восточно-Казахстанская обл. Зайсанский р-н г. Зайсан 2 б.,262 км

Абайская обл. Маканчинский р-н с. Маканчи 2 б.,275 км

Абайская обл. Бескарагайский р-н с. Бескарагай 2 б.,284 км

Сведений по пострадавшим и разрушениям не поступало, добавили в МЧС.