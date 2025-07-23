Толчки ощущались в ряде районов
23 июля в 15:37 по времени Астаны сетью сейсмических станций МЧС РК зафиксировано землетрясение на северо-востоке страны, в 793 км от Алматы, передает Kazpravda.kz со ссылкой на МЧС РК
Сведения об ощутимости:
Расчетная интенсивность (в баллах) составила:
Абайская обл. Кокпектинский р-н с. Кокпекты 4 б.,55 км
Восточно-Казахстанская обл. Самарский р-н с. Самарское 4 б.,66 км
Абайская обл. Жарминский р-н с. Калбатау 4 б.,70 км
Восточно-Казахстанская обл. Уланский р-н п. Касыма Кайсенова 4 б.,72 км
Восточно-Казахстанская обл. г. Усть-Каменогорск 4 б.,80 км
Восточно-Казахстанская обл. Глубоковский р-н п. Глубокое 3 б.,103 км
Восточно-Казахстанская обл. Куршимский р-н с. Куршим (Курчум) 3 б.,111 км
Восточно-Казахстанская обл. Алтайский р-н г. Алтай(Зыряновск) 3 б.,138 км
Восточно-Казахстанская обл. г. Риддер(Лениногорск) 3 б.,141 км
Восточно-Казахстанская обл. Катон-Карагайский р-н с. Улькен-Нарын 3 б.,145 км
Восточно-Казахстанская обл. Шемонаихинский р-н г. Шемонаиха 3 б.,162 км
Абайская обл. Аксуатский р-н с. Аксуат 3 б.,164 км
Абайская обл. Бородулихинский р-н с. Бородулиха 2 б.,200 км
Восточно-Казахстанская обл. Тарбагатайский р-н с. Акжар 2 б.,203 км
Абайская обл. Аягозский р-н г. Аягоз 2 б.,208 км
Абайская обл. г. Семей 2 б.,210 км
Восточно-Казахстанская обл. с. Катон-Карагай 2 б.,224 км
Абайская обл. Абайский р-н с. Карааул 2 б.,239 км
Восточно-Казахстанская обл. Куршимский р-н с. Буран 2 б.,239 км
Абайская обл. Урджарский р-н с. Урджар 2 б.,248 км
Восточно-Казахстанская обл. Куршимский р-н с. Маркаколь 2 б.,252 км
Абайская обл. Жанасемейский р-н п. Жоламан 2 б.,255 км
Восточно-Казахстанская обл. Зайсанский р-н г. Зайсан 2 б.,262 км
Абайская обл. Маканчинский р-н с. Маканчи 2 б.,275 км
Абайская обл. Бескарагайский р-н с. Бескарагай 2 б.,284 км
Сведений по пострадавшим и разрушениям не поступало, добавили в МЧС.