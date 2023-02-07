На сколько вырастут пенсии в Казахстане к 2025 году

Министр труда и социальной защиты населения Казахстана Тамара Дуйсенова в ходе презентации Социального кодекса в Сенате Парламента РК рассказала о планах по повышению пенсионных выплат в предстоящие годы, сообщает корреспондент Kazpravda.kz .

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«С 1 января 2023 года до 2027 года планируется доведение размера минимальной базовой пенсии с 54 до 70% от величины прожиточного минимума, максимальной – со 100 до 120%», – уточнила Тамара Дуйсенова.

Она отметила, что за этот период размер базовой пенсии будет повышен в среднем до 51%. При этом ежегодный рост среднего размера базовой пенсии будет составлять порядка 13% и коснется всех 2 млн пенсионеров.

«С 1 января 2023 года – увеличение величины максимального дохода для исчисления солидарной пенсии с 46 до 55 МРП для вновь входящих пенсионеров. Предлагаемые меры позволят к 2025 году повысить совокупную пенсию в среднем на 27%», – добавила министр.