На скорости почти 190 км/ч перевозил пассажиров водитель минивэна в Жамбылской области

Транспорт, Общество, Видеогалерея
82

Жамбылские полицейские привлекли к ответственности водителя за превышение скорости, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Instagram Департамента полиции области.

Скриншот с видео ДП Жамбылской области

24 мая в 20:37 на 126 километре автодороги Мерке – Шу – Бурылбайтал была остановлена автомашина Toyota Alphard, которая ехала со скоростью 189 километров в час.

При этом в салоне находились пассажиры.

Полицейские составили на водителя административный протокол по части 3 статьи «Превышение установленной скорости движения транспортного средства на величину от 40 и более километров в час». Мужчине предстоит заплатить штраф в 69 тысяч тенге (20 месячных расчетных показателей).

Департамент полиции Жамбылской области призывает водителей не нарушать правила дорожного движения и не превышать скорость.

 

 

#полиция #водитель #транспорт #ПДД #Жамбылская область #наказание #нарушение ПДД #скорость

Популярное

Все
В Алматинском театре оперы и балета представили обновленную версию балетного спектакля «Жизель»
Музей вернул народу имена
Уже в июне национальная команда Казахстана по футболу проведет поединки в новой форме
В алматинских дворах появились разговорные клубы казахского языка «Үйде сөйле»
Современная депрессия многолика. Как от нее уберечься?
Минздрав бьет тревогу: в Казахстане растет количество подростков, которые курят вейпы
На один день стать водолазами довелось журналистам из Алматы
Запланированная неэффективность
Некому сеять и убирать. Зато есть зрелища. А если есть зрелища, будет и хлеб
Стоимость социально-значимых продуктов завышали в Жезказгане и Сатпаеве
Словно мухи, тут и там ходят фейки по сетям…
Школа, построенная светлым человеком
Синий и желтый
Готовимся к Азиаде
Ограниченный выбор
Медики-алашординцы – жертвы политических репрессий
За каждым делом – судьба человека
Чудо прозрения
Обеспечить устойчивость и взаимосвязанность
Было – стало
Более 109 млн тенге потрачено на установку девяти детских площадок в Семее, но ни одна из них не отвечает требованиям безопасности
Почти треть пассажиров общественного транспорта в Астане не оплачивает проезд
23-летняя алматинка погибла после падения с балкона многоэтажки
Реализацию новых инвестпроектов в Казахстане обсудил Смаилов с руководством ЕБРР и ЕИБ
Граждане и неграждане Казахстана по-разному приходят к изучению государственного и других языков
В Астане мойщик окон спас девушку от падения с высоты (видео)
ЧМ-2023 по хоккею. Почему Казахстан разгромно проиграл Латвии
72-летний пациент погиб, выпрыгнув из окна 3-го этажа больницы в Шымкенте
10 казахстанцев погибли под колесами поездов с начала года
10 школьников отравились в Алматинской области
Токаев открыл Генеральное консульство Казахстана в Сиане
О внезапном появлении скота на трассе начали предупреждать водителей в Казахстане
Молодежь, коммуникации и оздоровление работников: основные приоритеты Совета профсоюзов стран ЦА обсуждены в Астане
Приоритетные направления сотрудничества стран Центральной Азии и Китая обозначил Токаев
Жанатас был депрессивным городом, пугавшим гостей и наводившим тоску только одним своим внешним видом. А сегодня?
В попытке изнасилования маленькой сестры друга подозревают жителя Жетысу
Казахстан планирует сократить срок прохождения транзита из Китая в Европу через свою территорию до 5 дней
Пьяную актюбинку задержали за прогулку по улице в полицейской форме
Поддельные медицинские сертификаты продавали в Жетысу – видео
Суд вынес приговор 25 участникам январских событий в Алматы
Пять новаций Социального кодекса
Найдено тело девочки, пропавшей почти месяц назад в Атырау
Жительница Сатпаева Ирина Ким самостоятельно выучила казахский язык – без учебников и курсов. Секретного метода нет, помогло общение
Карагандинец одним ударом убил 19-летнего парня
Летчики армейской авиации Сил воздушной обороны Вооруженных сил РК освоили навыки сложного пилотажа
Смог в Астане объяснили помутнением атмосферы
В Алматинском соединении Десантно-штурмовых войск прошло торжественное чествование солдат, убывающих домой
Максимально приближенные к боевым условиям антитеррористические учения пройдут в Астане
Объявлены даты ЕНТ-2023
Школьные уроки начальной военной подготовки должны формировать у подростков представление о воинской службе и ее огромной значимости
3-летний ребенок заперся в квартире с включенной газплитой в Костанае
Безвизовый режим с КНР: стоит ли нам бояться своих соседей?
Опасения по поводу возможного увеличения объемов незаконной миграции в связи с планами РК и КНР ввести безвизовый режим по сути своей надуманы
Планы по увеличению срока «безвиза» между РК и КНР до 30 дней вызвали бурное обсуждение в социальных сетях
На окраине столицы, в районе промзоны, происходят настоящие чудеса. Здесь буквально оживают старые советские машины, обретая вторую жизнь
Женщины должны занять треть руководящих постов в компаниях «Самрук-Казына»
Озвучена средняя пенсия в Казахстане
В автобус с пассажирами выстрелил мопедист в Алматы
Казахстанским перевозчикам выдают онлайн на пунктах пропуска разрешение на проезд по территории Китая
Побег наркоторговки от полицейских в Астане попал на видео

Читайте также

Стоимость социально-значимых продуктов завышали в Жезказган…
Некому сеять и убирать. Зато есть зрелища. А если есть зрел…
На один день стать водолазами довелось журналистам из Алматы
В алматинских дворах появились разговорные клубы казахского…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]