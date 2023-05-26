На скорости почти 190 км/ч перевозил пассажиров водитель минивэна в Жамбылской области

Жамбылские полицейские привлекли к ответственности водителя за превышение скорости, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Instagram Департамента полиции области.

Скриншот с видео ДП Жамбылской области

24 мая в 20:37 на 126 километре автодороги Мерке – Шу – Бурылбайтал была остановлена автомашина Toyota Alphard, которая ехала со скоростью 189 километров в час.

При этом в салоне находились пассажиры.

Полицейские составили на водителя административный протокол по части 3 статьи «Превышение установленной скорости движения транспортного средства на величину от 40 и более километров в час». Мужчине предстоит заплатить штраф в 69 тысяч тенге (20 месячных расчетных показателей).

Департамент полиции Жамбылской области призывает водителей не нарушать правила дорожного движения и не превышать скорость.