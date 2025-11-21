В рамках визита запланировано проведение переговоров на высшем уровне

Фото: tdh.gov.tm

По приглашению Президента Касым-Жомарта Токаева 24-25 ноября Астану с государственным визитом посетит Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

В рамках визита запланировано проведение переговоров на высшем уровне, в ходе которых будут обсуждены перспективы укрепления стратегического партнерства Казахстана и Туркменистана.