На следующей неделе Астану посетит Президент Туркменистана

Президент
55

В рамках визита запланировано проведение переговоров на высшем уровне

Фото: tdh.gov.tm

По приглашению Президента Касым-Жомарта Токаева 24-25 ноября Астану с государственным визитом посетит Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

В рамках визита запланировано проведение переговоров на высшем уровне, в ходе которых будут обсуждены перспективы укрепления стратегического партнерства Казахстана и Туркменистана.

#президент #визит #Туркменистан

