На смену Гарри Поттеру

В Национальной академической библиотеке писательница и культуролог рассказала собравшимся об истории написания этого детского фэнтези.

Все началось в 2006 году, когда детвора взахлеб читала книги о Гарри Поттере. Среди них была и дочь писательницы. В то время Зира Наурызбай занималась исследованием тюркской мифологии. Тогда она и подумала: почему бы не создать своего Гарри Поттера, но на основе казахских мифов и преданий? Дочку такая идея мамы заинтересовала. Писательница обратилась к коллеге Лилие Калаус, и совместно они придумали и написали сказочную историю о приключениях Бату и его друзей.

Однако издать книгу удалось не сразу. Авторы писали в издательства, но везде получали отказы. Наконец в 2013-м появился спонсор, который поверил в идею, и через год свет увидела первая книга «Приключения Бату и его друзей в поисках Золотой чаши». На сегодня изданы вторая и третья книги из цикла о приключениях Бату.

В книгах Зиры Наурызбай и Лилии Калаус рассказывается о школьниках-друзьях, которые попадают в разные сказочные миры. Там оживают причудливые существа из тюркской мифологии, и героям приходится проявлять смекалку и знания, чтобы выйти из трудной ситуа­ции победителями. Главная цель книги, по признанию Зиры Наурызбай, – дать детям воспитание в духе национальных ценностей и традиций.

– Главный герой Бату в начале истории выглядит не­уверенным, становится жерт­вой буллинга. Но постепенно, преодолевая испытания, он раскрывается. Не случайно его имя Бату, что значит «батыл» – храбрый, отважный. Где бы Бату ни оказался, он побеждает благодаря смелости и находчивости, – пояснила автор книги.

Особым гостем встречи стал Руслан Шуршенов – основатель историко-военного детского клуба «Жусан». Он рассказал, как обучает ребят военному ремеслу и как вместе они куют шлемы, кольчуги и мечи. Также в клубе учат юных сарбазов приемам владения мечом, другими видами оружия.

– У нас в клубе два направления. Это современная тактика – когда ребята используют игрушечные автоматы и гранаты, стреляющие специальными безо­пасными шариками – орбис. И историко-военное направление, где учат искусству владения мечом, копьем и другими атрибутами степного оружия, – отметил руководитель клуба.

Прямо в библиотеке воспитанники клуба «Жусан», мальчишки и девчонки в доспехах, показали свое мастерство. Они выходили парами, дрались на бутафорских мечах, копьях и шокпарах, защищались щитами. Выигрывал зачастую не тот, кто сильнее, а кто был умным и ловким.

В завершение встречи Руслан Шуршенов показал обряд «Жылан қайыс» («Змеиная кожа»). Этот древний ритуал детально описан в книге о Бату, он символизирует посвящение ребенка в воины.

Согласно обычаю, отец с сыном приходили в кузницу. Мальчик надевал на себя шерс­тяной чапан, напоминаю­щий змеиную кожу. Кузнец вставал, расставив ноги. И ребенок дваж­ды туда и обратно проползал между ног кузнеца. После первого раза на мальчика надевали воинские доспехи, а после второго – давали оружие. Затем кузнец читал бата, чтобы юный воин был достойным защитником народа, рос быст­рым, сильным, милосерд­ным и справедливым.