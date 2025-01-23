На смену Гарри Поттеру

Литература
9
Асет Сыздыков
старший корреспондент отдела общества

В Астане книгу «Приключения Бату и его друзей» школьники читали вместе с ее автором – Зирой Наурызбай

фото автора

В Национальной академической библиотеке писательница и культуролог рассказала собравшимся об истории написания этого детского фэнтези.

Все началось в 2006 году, когда детвора взахлеб читала книги о Гарри Поттере. Среди них была и дочь писательницы. В то время Зира Наурызбай занималась исследованием тюркской мифологии. Тогда она и подумала: почему бы не создать своего Гарри Поттера, но на основе казахских мифов и преданий? Дочку такая идея мамы заинтересовала. Писательница обратилась к коллеге Лилие Калаус, и совместно они придумали и написали сказочную историю о приключениях Бату и его друзей.

Однако издать книгу удалось не сразу. Авторы писали в издательства, но везде получали отказы. Наконец в 2013-м появился спонсор, который поверил в идею, и через год свет увидела первая книга «Приключения Бату и его друзей в поисках Золотой чаши». На сегодня изданы вторая и третья книги из цикла о приключениях Бату.

В книгах Зиры Наурызбай и Лилии Калаус рассказывается о школьниках-друзьях, которые попадают в разные сказочные миры. Там оживают причудливые существа из тюркской мифологии, и героям приходится проявлять смекалку и знания, чтобы выйти из трудной ситуа­ции победителями. Главная цель книги, по признанию Зиры Наурызбай, – дать детям воспитание в духе национальных ценностей и традиций.

– Главный герой Бату в начале истории выглядит не­уверенным, становится жерт­вой буллинга. Но постепенно, преодолевая испытания, он раскрывается. Не случайно его имя Бату, что значит «батыл» – храбрый, отважный. Где бы Бату ни оказался, он побеждает благодаря смелости и находчивости, – пояснила автор книги.

Особым гостем встречи стал Руслан Шуршенов – основатель историко-военного детского клуба «Жусан». Он рассказал, как обучает ребят военному ремеслу и как вместе они куют шлемы, кольчуги и мечи. Также в клубе учат юных сарбазов приемам владения мечом, другими видами оружия.

– У нас в клубе два направления. Это современная тактика – когда ребята используют игрушечные автоматы и гранаты, стреляющие специальными безо­пасными шариками – орбис. И историко-военное направление, где учат искусству владения мечом, копьем и другими атрибутами степного оружия, – отметил руководитель клуба.

Прямо в библиотеке воспитанники клуба «Жусан», мальчишки и девчонки в доспехах, показали свое мастерство. Они выходили парами, дрались на бутафорских мечах, копьях и шокпарах, защищались щитами. Выигрывал зачастую не тот, кто сильнее, а кто был умным и ловким.

В завершение встречи Руслан Шуршенов показал обряд «Жылан қайыс» («Змеиная кожа»). Этот древний ритуал детально описан в книге о Бату, он символизирует посвящение ребенка в воины.

Согласно обычаю, отец с сыном приходили в кузницу. Мальчик надевал на себя шерс­тяной чапан, напоминаю­щий змеиную кожу. Кузнец вставал, расставив ноги. И ребенок дваж­ды туда и обратно проползал между ног кузнеца. После первого раза на мальчика надевали воинские доспехи, а после второго – давали оружие. Затем кузнец читал бата, чтобы юный воин был достойным защитником народа, рос быст­рым, сильным, милосерд­ным и справедливым.

#Астана #книга #Приключения Бату и его друзей #Лилия Калаус #Зира Наурызбай

Популярное

Все
Январская клубника созрела в Туркестанской области
Камня на камне не оставили
Всемирный экономический форум проходит в Давосе
Нужно жить сегодня!
Инаугурация Дональда Трампа прошла в Вашингтоне
Когда чудеса становятся реальностью
Новый закон меняет правила биржевой торговли
Самое жаркое десятилетие в истории наблюдений
Экологическая культура должна стать частью нашей жизни
Цены на лекарства снизятся
Армия должна быть безопасной
Жить в селе становится комфортнее
Почему не реконструируют заставы?
Нормативное постановление Конституционного Суда Республики Казахстан от 20 января 2025 года №61-НП
Общий педагогический стаж династии Умбетовых – более 300 лет
Встреча с руководителями фракций
Антикоррупционная служба подвела итоги работы за 2024 год
Поставки зерна из Казахстана в Иран выросли в 30 раз
«Дерево растет только на одном месте»
Таинственная музыка природы
Алматы – Туркестан – Ташкент – Самарканд – Шымкент – Алматы
Паспорта и удостоверения личности попробуют выдавать через терминалы
Депутат высказалась об ажиотаже вокруг прогрева авто во дворах
В 2025 году 9 тыс. жителей Атырауской области получат адресную помощь
Миссия – выстраивать мосты
30-летие Ассамблеи народа Казахстана – важная веха политики единства и согласия
Дело о смерти одноклассника: Верховный суд оставил решение без изменений
Пассажирка напала на сотрудника наземной службы FlyArystan
Сайгачьи стада: время трудных решений
Глава Нацбанка рассказал, какую меру будут принимать для снижения инфляции
Касым-Жомарт Токаев провел встречу с экспертами в области ИИ
Когда ЭЦП «гуляет» по рукам
Чемпионат Казахстана по шахматам стартовал в Алматы
Определены самые популярные у туристов регионы
Глава Минэнерго рассказал о договоренностях с арабскими инвесторами
Крещенские купания: где и когда в Астане можно окунуться в прорубь
Ветерану Великой Отечественной войны Ыскаку Хусаинову исполнился 101 год
Школьник меняет подходы к управлению ЖКХ
В Приаралье не зарегистрировано ни одного случая кори и метапневмовируса
Пик «Казправды»: преодолеть себя
Поздравление Главы государства Касым-Жомарта Токаева с Новым 2025 годом
Закон РК О внесении изменений и дополнений в Кодекс РК об административных правонарушениях
Более 1,4 млн казахстанцев заблокировали возможность оформления займов без их ведома
Год единства и созидания
Одного из пассажиров потерпевшего крушение самолета AZAL сняли с рейса
Целый месяц рассчитывался за покупки найденной картой житель Аксая
Самолет рейса Баку - Грозный упал в Актау
В Атырау выявили частную школу без лицензии
Закон Республики Казахстан
Информацию об уходе Черчесова прокомментировали в КФФ
Смогут ли «Жетысу» и «Семей» настичь «Кайрат»?
Как изменятся пенсии и пособия в Казахстане в 2025 году
МВД обратилось к казахстанским водителям
В МВД разъяснили нормы, запрещающие прогревать авто во дворах
Новые госнаграды появились в Казахстане
Сигареты подорожают в РК
Путин извинился перед Алиевым за инцидент в небе над Актау
Главы государств и международных организаций поздравляют Токаева с Новым годом
Смертельная авария произошла на трассе в Павлодарской области
Умную мусорную корзину изобрел школьник из Астаны

Читайте также

Аудиокнигу Токаева «Слово об отце» разместили на портале ad…
Библиотеки – форпост знаний, их миссия – воспитание читающе…
Когда чудеса становятся реальностью
Международный творческий конкурс «Ұлы Дала» стартует в Каза…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]