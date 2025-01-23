На смену Гарри Поттеру Литература 23 января 2025 г. 0:00 9 Асет Сыздыков старший корреспондент отдела общества В Астане книгу «Приключения Бату и его друзей» школьники читали вместе с ее автором – Зирой Наурызбай фото автора В Национальной академической библиотеке писательница и культуролог рассказала собравшимся об истории написания этого детского фэнтези. Все началось в 2006 году, когда детвора взахлеб читала книги о Гарри Поттере. Среди них была и дочь писательницы. В то время Зира Наурызбай занималась исследованием тюркской мифологии. Тогда она и подумала: почему бы не создать своего Гарри Поттера, но на основе казахских мифов и преданий? Дочку такая идея мамы заинтересовала. Писательница обратилась к коллеге Лилие Калаус, и совместно они придумали и написали сказочную историю о приключениях Бату и его друзей. Однако издать книгу удалось не сразу. Авторы писали в издательства, но везде получали отказы. Наконец в 2013-м появился спонсор, который поверил в идею, и через год свет увидела первая книга «Приключения Бату и его друзей в поисках Золотой чаши». На сегодня изданы вторая и третья книги из цикла о приключениях Бату. В книгах Зиры Наурызбай и Лилии Калаус рассказывается о школьниках-друзьях, которые попадают в разные сказочные миры. Там оживают причудливые существа из тюркской мифологии, и героям приходится проявлять смекалку и знания, чтобы выйти из трудной ситуации победителями. Главная цель книги, по признанию Зиры Наурызбай, – дать детям воспитание в духе национальных ценностей и традиций. – Главный герой Бату в начале истории выглядит неуверенным, становится жертвой буллинга. Но постепенно, преодолевая испытания, он раскрывается. Не случайно его имя Бату, что значит «батыл» – храбрый, отважный. Где бы Бату ни оказался, он побеждает благодаря смелости и находчивости, – пояснила автор книги. Особым гостем встречи стал Руслан Шуршенов – основатель историко-военного детского клуба «Жусан». Он рассказал, как обучает ребят военному ремеслу и как вместе они куют шлемы, кольчуги и мечи. Также в клубе учат юных сарбазов приемам владения мечом, другими видами оружия. – У нас в клубе два направления. Это современная тактика – когда ребята используют игрушечные автоматы и гранаты, стреляющие специальными безопасными шариками – орбис. И историко-военное направление, где учат искусству владения мечом, копьем и другими атрибутами степного оружия, – отметил руководитель клуба. Прямо в библиотеке воспитанники клуба «Жусан», мальчишки и девчонки в доспехах, показали свое мастерство. Они выходили парами, дрались на бутафорских мечах, копьях и шокпарах, защищались щитами. Выигрывал зачастую не тот, кто сильнее, а кто был умным и ловким. В завершение встречи Руслан Шуршенов показал обряд «Жылан қайыс» («Змеиная кожа»). Этот древний ритуал детально описан в книге о Бату, он символизирует посвящение ребенка в воины. Согласно обычаю, отец с сыном приходили в кузницу. Мальчик надевал на себя шерстяной чапан, напоминающий змеиную кожу. Кузнец вставал, расставив ноги. И ребенок дважды туда и обратно проползал между ног кузнеца. После первого раза на мальчика надевали воинские доспехи, а после второго – давали оружие. Затем кузнец читал бата, чтобы юный воин был достойным защитником народа, рос быстрым, сильным, милосердным и справедливым. #Астана #книга #Приключения Бату и его друзей #Лилия Калаус #Зира Наурызбай