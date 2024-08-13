На тот свет?

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Сергей Наговицын

При виде таких сюжетов на загруженных улицах города у здравомыслящего человека сжимается сердце.

фото Юрия Беккера

И дело тут вовсе не в том, что пешеходов нужно срочно начать штрафовать и наказывать, как это сейчас происходит с водителями мопедов и самокатов. Данный фотофакт говорит о масштабах простой человеческой глупости, которая по статистике рано или поздно способна перерасти в большую трагедию каждого, кто забывает позаботиться о безопасности своей и окружающих. Правила дорожного движения написаны на асфальте алой кровью тех, кто им не следовал. Что касается снимка, то более всего на нем жалко детей. Узнаете этих людей, просто сделайте им замечание. Ведь, поддерживая общую культуру и порядочное поведение, вы лично способны сделать гораздо больше, чем стражи порядка при помощи штрафов или другого предусмотренного законом наказания.

#ПДД #дорога #пешеходы

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