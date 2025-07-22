Фото: пресс-служба Минсельхоза

Министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров провел встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом КНР в Казахстане Хань Чуньлинем. Стороны обсудили текущее состояние и перспективы сотрудничества в аграрной сфере, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства

Министр подчеркнул, что партнерство в области сельского хозяйства демонстрирует устойчивую положительную динамику. Так, в 2024 году товарооборот сельхозпродукции между двумя странами вырос на 10% и составил 1,4 млрд долларов США. За первые 5 месяцев 2025 года прирост составил 36% — до 736,9 млн долларов.

Отмечается рост как казахстанского экспорта в Китай, так и импорта китайской продукции в Казахстан, что говорит о сбалансированной и взаимовыгодной структуре аграрной торговли.

По итогам 2024 года экспорт сельхозпродукции в КНР составил 1,1 млрд долларов (+4%), а за январь–май 2025 года увеличился на 35% — до 513,4 млн долларов. В числе основных экспортных позиций – корма (+485%, 1,2 млн тонн), растительные масла (+26%, 173,3 тыс. тонн), пшеница.

«Одним из ключевых вопросов, стоящих перед нами, является подписание актуализированных протоколов по экспорту говядины и баранины, а также субпродукты. В мае текущего года с руководством ГТУ КНР была достигнута договоренность о проведении объединенной инспекции казахстанских предприятий по производству свекловичного жома, а также обследовании Актюбинской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской областей и области Абай для расширения географии поставок пшеницы и ячменя в КНР. Мы предлагаем провести инспекцию птицеводческих предприятий на соответствие требованиям КНР в августе текущего года», – подчеркнул Айдарбек Сапаров.

Отдельное внимание в ходе встречи было уделено инвестиционному взаимодействию. В Казахстане реализуются четыре крупных проекта в АПК с участием китайского капитала на сумму около 2,8 млрд долларов США. Это свидетельствует о высоком уровне доверия со стороны китайских инвесторов и создает дополнительные стимулы для углубления стратегического партнерства.

В свою очередь Чрезвычайный и Полномочный Посол КНР Хань Чуньлинь отметил высокий уровень взаимодействия между двумя странами в сфере сельского хозяйства, а также подчеркнул заинтересованность китайской стороны в дальнейшем наращивании объемов взаимной торговли и расширении сотрудничества по линии инвестиций, санитарно-ветеринарного контроля и аграрных инноваций.

В завершение встречи стороны подтвердили готовность к дальнейшему развитию комплексного и взаимовыгодного сотрудничества в аграрной сфере.