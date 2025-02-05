На возвращенные государству около 1,5 млрд тенге построят школу в Каражале

На сегодня большинство проживающих в мкр. «Вокзальный» детей обучается в других частях города. Их развозят автобусами в две смены

Фото: пресс-служба правительства РК

В рамках исполнения поручения Главы государства по реализации социально значимых проектов из Специального государственного фонда правительством выделено более 1,4 млрд тенге на строительство школы на 80 мест в г. Каражал области Ұлытау, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу кабмина

Образовательный объект построят в мкр. «Вокзальный». На сегодня большинство детей, проживающих в микрорайоне, обучается в школах в других частях города. Для них организован подвоз автобусами в две смены. Строительство нового учебного заведения позволит создать комфортные условия для обучения детей в соответствии с современными требованиями и повысить доступность образования.

На сегодня правительством из Специального государственного фонда выделено порядка 56,6 млрд тенге на строительство социально значимых объектов. В их числе школы – в селах Жамансор Атырауской области, Рудничный и Коксай в области Жетысу, музыкальная – в селе Темирлан Туркестанской области, спортивный комплекс в селах Зеренда и Жалагаш Акмолинской и Алматинской областях, многофункциональный больничный комплекс в Риддере, общежитие в Шымкенте, 2 детских сада в Актобе и Петропавловске, а также станция скорой помощи в Мангистауском регионе.

Помимо перечисления денег в Специальный государственный фонд, за счет средств субъектов Закона «О возврате государству незаконно приобретенных активов» ведется строительство спортивного комплекса для одаренных детей-спортсменов в городе Аркалык, реабилитационного центра для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата в Астане, тренировочного центра для людей с особыми потребностями в Алматы.

Работа продолжается, добавили в правительстве.