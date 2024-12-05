На выходных 20-25 тысяч человек ходят по тоям – аким Жамбылской области
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Ербол Карашукеев намерен оградить жителей региона от свадебного расточительства
Об этом он, отвечая на вопрос журналиста, заявил на пресс-конференции в СЦК, передает корреспондент Kazpravda.kz
По информации Карашукеева, по пятницам, субботам, воскресеньям еженедельно около 25 тыс. человек ходит по тоям.
«Лучше бы эти деньги собрали и подарили молодым. Для того, чтобы не дать ход излишнему расточительству, нарушениям, нужно ввести какие-то стандарты. Мы собрали всех ведущих, разработали с ними кодекс, правила», – сообщил глава региона.
Предполагается, что по итогам обсуждений, акимат придет к упорядочению этого процесса.
Отметим, казахский свадебный обряд внесли в список ЮНЕСКО.