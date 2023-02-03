На языке мира и дружбы

Музыкант из Сатпаева нашла свое призвание и стала ювелиром
XIX век: из русских губерний в казахские степи
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Новую балетную сказку, которая могла бы потеснить в новогоднем театральном репертуаре незаменимого «Щелкунчика», увидели зрители в Алматы
Беги, а то замерзнешь!
В творческом тандеме
Эволюция журналистики «Алаш»
Вырастим спортсменов и творцов
Шокан в Восточном Туркестане
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Пинг-понг и не только
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Чтобы не «поплыть»
Самураи капитального ремонта
В Караганде на казахский язык перевели хиты книжных продаж – романы «Крестный отец» и «Однажды в Америке»
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Избивали и насиловали: похитители почти 20 дней удерживали 21-летнюю девушку в Алматинской области
Кто ищет, тот найдет
В Астане завершил свою работу первый форум региональных печатных изданий
В конце прошлого года Национальной академии наук вернули государственный статус. Изучив статистические данные, мы узнали, каких «остепененных» ученых в стране больше всего и как ситуация менялась со временем