На языке мира и дружбы

Три года назад ряд сел Кордайского района охватили трагические события, прогремевшие словно раскаты грома среди ясного неба, эхо которого пронеслось по всей стране. Все это время внимание государственных и местных исполнительных органов было приковано к тому, чтобы помочь семьям погибших и пострадавших оправиться, навести порядок в населенных пунктах и направить жизнь в мирное русло.

Сегодня некоторые местные жители переосмысливают события, выявляя причины трагедии. Ясно одно, что к случившемуся приложили руку те, кому это было выгодно. Но все произошло не на пустом месте. Конфликт назревал постепенно, и простая драка сработала, словно детонатор.

По словам председателя совета ветеранов Масанчинского сельского округа Дыдыра Двумарова, об этом думают как простые местные жители, так и представители гос­органов. И все сходятся в одном, что причинами событий стали проб­лемы социально-экономического характера. Ответственные лица оперативно приняли необходимые меры для восстановления жизни в пострадавших от погромов селах.

Отрадно, что государство постаралось приложить максимум сил, для того чтобы успокоить население, укрепить взаимопонимание, решить наболевшие вопросы сельчан, повысить их благосостояние. С этой целью в первую очередь был запущен проект «Мир и согласие» по линии Ассамблеи народа Казахстана Жамбылской области, давший хорошие результаты. Плюс к этому в районе реализуется ряд инвестиционных проектов, развернуто масштабное строительство социальных объектов, идет активная газификация населенных пунктов, расширяется сеть спортивных и образовательных учреждений. Уделяется внимание и вопросам развития культуры, здравоохранения и связи, в том чис­ле высокоскоростного Интернета. Причем большой акцент делается на отдаленных селах. Как видно, государством сделано немало, и сегодня в районе все благополучно и спокойно, но важно, чтобы никогда не было рецидива печальных событий трехлетней давности.

Дыдыр Двумаров считает, что важно учитывать не только решение актуальных проблем, связанных с развитием местной экономики и повышением благосостояния населения, чтобы жители района не чувствовали себя в чем-то ущемленными, но и построение мирного диа­лога между этносами, достижение понимания между государством и населением, взаимо­уважение и толерантность, без которых достичь единства и согласия весьма трудно.

По словам аксакала, в этом воп­росе одну из ключевых ролей играет государственный язык, которому в районе отводится отдельное внимание. Сразу после трагических событий свою оценку произошедшему дал Глава государства Касым-Жомарт Токаев, который сказал о важности изучения местным населением языка Абая. Согласно поручению Президента, в селе Кордай региональным профильным ведомством был открыт филиал областного центра изучения языков. Только за первые 12 месяцев на курсах казахского языка обу­чились около 600 слушателей. В этническом разрезе большую их часть представляют дунгане. Также охотно изучают язык русские, корейцы, азербайджанцы, кыргызы, узбеки, а также сами казахи.

Примечательно, что в числе активных слушателей оказались местные представители духовенства, принадлежащие к дунганскому этносу. Некоторые из них в настоя­щее время уже стали проповедовать на казахском языке.

– Сегодня во многих семьях четко понимают, как важно знать государственный язык, что его изучение – это не только требование времени, но и гражданский долг, проявление патриотизма и, в конце концов, возможность изу­чать культуру целого народа. С овладением языка Абая для детей открывается сокровищница знаний многих поколений жителей Великой степи, – отметил Дыдыр Двумаров.

Не случайно в кордайских средних учебных заведениях и дошкольных учреждениях растет число классов и групп с обучением на казахском языке.

По мнению председателя этнокультурного объединения дунган Жамбылской области «Вынхуа» Айши Идыбо, организованные языковые курсы дают свои плоды. К примеру, несколько местных педагогов дунганской национальности, работающих в детских садах, перевелись в группы с казахским языком обучения.

– Примечательно, что в программе изучения государственного языка акцент делается на разговорной речи, что очень важно в повседневной жизни. Взять хотя бы меня. Прежде никак не получалось преодолеть психологический барьер, что мешало мне развиваться дальше. Благодаря занятиям я понемногу начала говорить. Пока понимаю не так хорошо, но уже, как говорится, начало положено. И в нашем районе людей, которые хотят изучать казахский язык, с каждым годом становится все больше. И многие из них делают успехи. В этом, безусловно, большая заслуга преподавателей цент­ра изучения языков, – говорит Айша Идыбо.

Она считает, что знать язык Абая очень важно. Во-первых, потому что это дань уважения стране, в которой проживаешь. Во-вторых, в перспективе он должен стать языком межнационального общения в стране. В связи с этим любые мероприятия, проводимые в русле этой задачи, играют огромную роль в обществе, поскольку мотивируют людей к его изучению.