На языке мира и дружбы

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Михаил Тё, Жамбылская область

Жители Кордайского района активно изучают государственный язык.

Три года назад ряд сел Кордайского района охватили трагические события, прогремевшие словно раскаты грома среди ясного неба, эхо которого пронеслось по всей стране. Все это время внимание государственных и местных исполнительных органов было приковано к тому, чтобы помочь семьям погибших и пострадавших оправиться, навести порядок в населенных пунктах и направить жизнь в мирное русло.

Сегодня некоторые местные жители переосмысливают события, выявляя причины трагедии. Ясно одно, что к случившемуся приложили руку те, кому это было выгодно. Но все произошло не на пустом месте. Конфликт назревал постепенно, и простая драка сработала, словно детонатор.

По словам председателя совета ветеранов Масанчинского сельского округа Дыдыра Двумарова, об этом думают как простые местные жители, так и представители гос­органов. И все сходятся в одном, что причинами событий стали проб­лемы социально-экономического характера. Ответственные лица оперативно приняли необходимые меры для восстановления жизни в пострадавших от погромов селах.

Отрадно, что государство постаралось приложить максимум сил, для того чтобы успокоить население, укрепить взаимопонимание, решить наболевшие вопросы сельчан, повысить их благосостояние. С этой целью в первую очередь был запущен проект «Мир и согласие» по линии Ассамблеи народа Казахстана Жамбылской области, давший хорошие результаты. Плюс к этому в районе реализуется ряд инвестиционных проектов, развернуто масштабное строительство социальных объектов, идет активная газификация населенных пунктов, расширяется сеть спортивных и образовательных учреждений. Уделяется внимание и вопросам развития культуры, здравоохранения и связи, в том чис­ле высокоскоростного Интернета. Причем большой акцент делается на отдаленных селах. Как видно, государством сделано немало, и сегодня в районе все благополучно и спокойно, но важно, чтобы никогда не было рецидива печальных событий трехлетней давности.

Дыдыр Двумаров считает, что важно учитывать не только решение актуальных проблем, связанных с развитием местной экономики и повышением благосостояния населения, чтобы жители района не чувствовали себя в чем-то ущемленными, но и построение мирного диа­лога между этносами, достижение понимания между государством и населением, взаимо­уважение и толерантность, без которых достичь единства и согласия весьма трудно.

По словам аксакала, в этом воп­росе одну из ключевых ролей играет государственный язык, которому в районе отводится отдельное внимание. Сразу после трагических событий свою оценку произошедшему дал Глава государства Касым-Жомарт Токаев, который сказал о важности изучения местным населением языка Абая. Согласно поручению Президента, в селе Кордай региональным профильным ведомством был открыт филиал областного центра изучения языков. Только за первые 12 месяцев на курсах казахского языка обу­чились около 600 слушателей. В этническом разрезе большую их часть представляют дунгане. Также охотно изучают язык русские, корейцы, азербайджанцы, кыргызы, узбеки, а также сами казахи.

Примечательно, что в числе активных слушателей оказались местные представители духовенства, принадлежащие к дунганскому этносу. Некоторые из них в настоя­щее время уже стали проповедовать на казахском языке.

– Сегодня во многих семьях четко понимают, как важно знать государственный язык, что его изучение – это не только требование времени, но и гражданский долг, проявление патриотизма и, в конце концов, возможность изу­чать культуру целого народа. С овладением языка Абая для детей открывается сокровищница знаний многих поколений жителей Великой степи, – отметил Дыдыр Двумаров.

Не случайно в кордайских средних учебных заведениях и дошкольных учреждениях растет число классов и групп с обучением на казахском языке.

По мнению председателя этнокультурного объединения дунган Жамбылской области «Вынхуа» Айши Идыбо, организованные языковые курсы дают свои плоды. К примеру, несколько местных педагогов дунганской национальности, работающих в детских садах, перевелись в группы с казахским языком обучения.

– Примечательно, что в программе изучения государственного языка акцент делается на разговорной речи, что очень важно в повседневной жизни. Взять хотя бы меня. Прежде никак не получалось преодолеть психологический барьер, что мешало мне развиваться дальше. Благодаря занятиям я понемногу начала говорить. Пока понимаю не так хорошо, но уже, как говорится, начало положено. И в нашем районе людей, которые хотят изучать казахский язык, с каждым годом становится все больше. И многие из них делают успехи. В этом, безусловно, большая заслуга преподавателей цент­ра изучения языков, – говорит Айша Идыбо.

Она считает, что знать язык Абая очень важно. Во-первых, потому что это дань уважения стране, в которой проживаешь. Во-вторых, в перспективе он должен стать языком межнационального общения в стране. В связи с этим любые мероприятия, проводимые в русле этой задачи, играют огромную роль в обществе, поскольку мотивируют людей к его изучению.

#Кордай #государственный язык

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