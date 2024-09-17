На Земле началась сильная магнитная буря

Она должна прекратиться во второй половине дня

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Магнитная буря сильной интенсивности затронула Землю. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус, передает Kazpravda.kz со ссылкой на ТАСС

«На Земле очень сильная магнитная буря! Ожидаемая сильная магнитная буря началась с большой задержкой», - отметил он.

Леус добавил, что должна прекратиться в течение второй половины дня. Ее класс сейчас оценивается как G4, постепенно он будет ослабевать