На жителя СКО без его ведома зарегистрировали 14 тысяч телефонов

Мошенничество,Закон и Порядок
138

О борьбе с телефонным мошенничеством в интервью «Казахстанской правде» рассказал генпрокурор Берик Асылов

Изображение сгенерировано нейросетью Copilot

Требование об обязательной регистрации сотовых телефонов по IMEI-коду, ИИН и абонентскому номеру не контролируется в РК, заявил Берик Асылов.

«Так, на жителя Северо-Казахстанской области без его ведома зарегистрировано более 14 тысяч телефонов. Проверка продолжается», - привел он пример в интервью изданию.

Он также сообщил о том, как идет борьба с  телефонным мошенничеством. Более трети всех уголовных правонарушений составляют мошенничества. Половина потерпевших пострадали от обмана по телефону, путем изъятия средств с банковских карт, использования поддельных сайтов в Интернете для кражи личных данных и паролей (фишинг), обмана через маркетплейсы (брашинг) либо под предлогом инвестиций или ставок.

В прошлом году с дропперов-посредников в порядке гражданского судопроизводства взыскано более 1 миллиарда тенге по 800 искам. За соучастие в мошенничестве к уголовной ответственности привлечены 128 человек, которые занимались дроппингом.

В целях противодействия интернет-мошенничествам принят ряд законодательных поправок. С августа 2024 года вступили изменения в Закон «О банках и банковской деятельности», которые теперь приостанавливают выплаты по мошенническим кредитам на период следствия. Также по опыту других стран в Парламенте прорабатывается еще ряд инициатив, которые должны обязать банки и операторов связи усилить защиту своих клиентов.

При Национальном банке запущен Антифрод-центр по блокировке мошеннических транзакций. Принимаются меры к ликвидации SIM-боксов, устройств для подключения SIM-карт, через которые поступают анонимные звонки из-за рубежа. К примеру, в прошлом месяце в Алматы ликвидирован мошеннический call-центр, он занимал огромный офис площадью 600 квадратных метров.

Недавно департаментом полиции Павлодарской области при координации прокуратуры региона  у жителя Павлодара изъяли пять SIM-боксов и другое оборудование для мошенничества, более 400 SIM-карт различных операторов, роутеры и мобильные телефоны.

Сейчас в отношении данных лиц начаты досудебные расследования, ведутся следственные действия.

#мошенничество #регистрация #телефоны

Популярное

Все
Закон и порядок должны быть аксиомой жизни
Мопеды: теперь только по правилам
В Уральске прошел обучающий семинар для комплаенс-офицеров
Развитие ключевых направлений ведомства
Быстрого решения для «черного неба» нет
Не только учить, но и учиться
Начните управлять своим бюджетом
Зрелищно, ярко, динамично
Край трудолюбивых дехкан
Дошедший до Берлина
Наполнять сердца добром
Свиристели уж запели
Нормативное постановление Конституционного Суда Республики Казахстан от 26 февраля 2025 года №67-НП
Территория талантов
«Серебряный» забег в Канаде
Сократить расходы и лишние структуры можно благодаря IT-технологиям
В поисках духовного контакта
Земля неприкосновенная
Безопасность военнослужащих – главная забота армии
Эксперты из Испании примут участие в разведке подземных вод на западе Казахстана
Возврат к историческому времени
Сносить нельзя оставить
Пешком и без денег путешествует Аскар Серикпаев
Кызылординский «Кайсар» будет играть без легионеров
На грани закрытия оказались частные детсады Петропавловска
Аким области Абай призвал бизнесменов вкладывать инвестиции в Семей
Казахстанцам упростили выдачу кредитов на отечественные авто
В Казахстане хотят лицензировать психологов
Село работящих людей
Чемпионка по пауэрлифтингу погибла при подъеме штанги в Индии
Мария Мудряк выступит с концертом в Павлодаре
Правительство РК приступает к масштабному финансированию реального сектора экономики
Какие лекарства станут выдавать бесплатно в Казахстане
«Непонятна причина такой агрессии»: мажилисмен – об атаке дронов на КТК
Только от жизни собачьей…
В Алматы ученые обсуждали историко-культурное наследие Золотой Орды
Михаил Шайдоров завоевал «золото» чемпионата четырех континентов
Он жизнь свою Отчизне посвятил
Новый аким области Абай проверил строительство моста в Семее
Разрабатывается проект генплана Туркестана
«Проблема из пальца высосана»: вице-министр – о прогреве автомашин более пяти минут
Астана переходит в «умный» режим
Печальное событие произошло в семье Баян Алагузовой
Почти 30 млн тенге похитили чиновники из сферы образования в Туркестанской области
Арабская компания запускает новый проект в Казахстане
Парикмахерские услуги подорожали в Казахстане
Как в гимназии № 27 Алматы воспитывают всесторонне развитых личностей
Общественный туалет с уникальным дизайном построили в Шымкенте
Сбежавшего от полиции водителя привлекли к ответственности по 8 статьям в Таразе
Ученые исследовали происхождение казахских собак породы тобет
Инфляция в Казахстане: в какой области растут цены
Резюмируя поручения Президента
Сколько пенсионеров в Казахстане и какую пенсию они получают
Бизнес в Семее сетует на бесконтрольное повышение тарифов
История Каргалинского клада: в 1939 году республику взбудоражила весть о находке клада с золотом
Северный Казахстан демонстрирует успехи в АПК
Уникальный ясли-сад с соляной шахтой открылся в городе Сатпаеве
В Атырау запланирована реконструкция центрального моста
Правила организации и проведения техосмотра изменили в Казахстане
Подвиг казахстанцев еще ждет своих исследователей

Читайте также

Правонарушения среди детей: кто в ответе?
Несколько дней ведутся поиски пропавшего жителя Павлодарско…
Экс-замакима Актау этапируют в СИЗО Павлодара
Закон и порядок должны быть аксиомой жизни

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]