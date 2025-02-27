На жителя СКО без его ведома зарегистрировали 14 тысяч телефонов

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Требование об обязательной регистрации сотовых телефонов по IMEI-коду, ИИН и абонентскому номеру не контролируется в РК, заявил Берик Асылов.

«Так, на жителя Северо-Казахстанской области без его ведома зарегистрировано более 14 тысяч телефонов. Проверка продолжается», - привел он пример в интервью изданию.

Он также сообщил о том, как идет борьба с телефонным мошенничеством. Более трети всех уголовных правонарушений составляют мошенничества. Половина потерпевших пострадали от обмана по телефону, путем изъятия средств с банковских карт, использования поддельных сайтов в Интернете для кражи личных данных и паролей (фишинг), обмана через маркетплейсы (брашинг) либо под предлогом инвестиций или ставок.

В прошлом году с дропперов-посредников в порядке гражданского судопроизводства взыскано более 1 миллиарда тенге по 800 искам. За соучастие в мошенничестве к уголовной ответственности привлечены 128 человек, которые занимались дроппингом.

В целях противодействия интернет-мошенничествам принят ряд законодательных поправок. С августа 2024 года вступили изменения в Закон «О банках и банковской деятельности», которые теперь приостанавливают выплаты по мошенническим кредитам на период следствия. Также по опыту других стран в Парламенте прорабатывается еще ряд инициатив, которые должны обязать банки и операторов связи усилить защиту своих клиентов.

При Национальном банке запущен Антифрод-центр по блокировке мошеннических транзакций. Принимаются меры к ликвидации SIM-боксов, устройств для подключения SIM-карт, через которые поступают анонимные звонки из-за рубежа. К примеру, в прошлом месяце в Алматы ликвидирован мошеннический call-центр, он занимал огромный офис площадью 600 квадратных метров.

Недавно департаментом полиции Павлодарской области при координации прокуратуры региона у жителя Павлодара изъяли пять SIM-боксов и другое оборудование для мошенничества, более 400 SIM-карт различных операторов, роутеры и мобильные телефоны.

Сейчас в отношении данных лиц начаты досудебные расследования, ведутся следственные действия.