Нацбанк Казахстана на очередном заседании по денежно-кредитной политике принял решение сохранить базовую ставку на уровне 16,5%, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Национального банка РК
По данным финансового регулятора, годовая инфляция по итогам марта повысилась до 10%, складываясь в границах прогнозного диапазона (10-12%). Ключевым драйвером годовой инфляции остается сфера услуг ввиду более значимого, чем ожидалось, повышения регулируемых тарифов в I квартале и удорожания рыночных услуг. Возрастает вклад продовольственной инфляции как в месячном, так и в годовом выражении.
В месячной динамике начали проявляться первые признаки стабилизации. В марте инфляция замедлилась до 1,3% по сравнению с 1,5% в феврале в основном за счет непродовольственной компоненты и рыночных услуг. Схожую динамику демонстрирует базовая (0,9%) и сезонно очищенная инфляция (1,0%).
Однако текущая инфляция в среднем за январь-март (или I квартал) с поправкой на сезонность все еще ускоряется, достигнув в пересчете на год уровня 14,2%. Этому способствуют продолжение тарифных реформ, процикличное фискальное стимулирование и устойчивый потребительский спрос.
Краткосрочные инфляционные ожидания населения несколько снизились в марте при росте неопределенности в опросах. Долгосрочные инфляционные ожидания остались повышенными. При этом ожидания профессиональных участников по уровню инфляции возросли (с 8,7% до 10,6%).
Внешний фон остается проинфляционным из-за высоких мировых цен на продовольствие и двузначной инфляции в ключевом торговом партнере – России. В развитых экономиках инфляция демонстрирует тенденцию к замедлению с начала года, однако усиливается неопределенность.
«В целом отмечается рост неопределенности и рисков снижения спроса в мировой экономике из-за торговой политики США, что уже отразилось в существенном снижении цен на нефть и резко возросшей волатильности на финансовых рынках», – говорится в сообщении.
Также в Нацбанке отметили, что проинфляционные риски сохраняются и обусловлены главным образом высоким уровнем инфляционных ожиданий, дальнейшим ростом тарифов, либерализацией цен и ожидаемым повышением налоговой нагрузки.
Совокупные денежно-кредитные условия будут поддерживаться на умеренно-жестком уровне. Это необходимо для сглаживания динамики спроса и закрепления тенденции к снижению инфляции.
«Принимая во внимание сложившийся баланс факторов инфляции, динамику ее текущих темпов, проинфляционные тенденции и высокий уровень неопределенности во внешней среде, в настоящее время не сформировались предпосылки для снижения базовой ставки в рамках ближайших решений», – добавили в Нацбанке.