"Начала угасать вера народа в справедливость" – Токаев обозначил задачи перед новым главой Антикора

Президент
85

Президент напомнил, что одним из первых его предвыборных обещаний была бескомпромиссная борьба с коррупцией до полного ее искоренения, и отметил, что определяющую роль в этой работе должно сыграть Агентство по противодействию коррупции.

Фото: Kazpravda.kz

Глава государства в режиме видеоконференцсвязи провел совещание с руководящим составом Агентства по противодействию коррупции, в ходе которого представил нового руководителя Аcхата Жумагали, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.

Касым-Жомарт Токаев поблагодарил Олжаса Бектенова за проделанную работу, пожелав ему успехов на новой должности.

Президент обозначил перед новым руководителем и личным составом Агентства приоритетные задачи на предстоящий период.

По его словам, необходимо в полном объеме реализовать мероприятия, отраженные в Концепции антикоррупционной политики на 2022-2026 годы. Следует продолжить принципиальный подход к выявлению и пресечению коррупции среди высокопоставленных чиновников, особенно в сферах, которые напрямую влияют на благосостояние народа.

Глава государства обратил внимание на важность устранения системных причин и условий, способствующих коррупционным проявлениям. По его словам, необходимо также на должном уровне вести информационно-разъяснительную работу.   

Касым-Жомарт Токаев сообщил, что по итогам расследований агентству удалось возместить ущерб на сумму 108 миллиардов тенге. Это позитивный результат, с другой стороны – это показатель масштаба, которая коррупция достигла за предыдущие периоды.

"Принципиальная борьба с коррупцией во всех ее проявлениях – это приоритет дальнейшего развития нашего государства. Вы знаете, что такие пороки, как мздоимство, непотизм, телефонное право и другие, на протяжении многих лет подрывали доверие граждан к государственным институтам. На этом фоне начала угасать сама вера народа в справедливость. Поэтому одним из первых моих предвыборных обещаний была бескомпромиссная борьба с коррупцией до полного ее искоренения. Определяющую роль в этой работе должно сыграть Агентство по противодействию коррупции. С момента создания в июне 2019 года вашему органу многое удалось сделать. Это надо признать. Активно развивается система антикоррупционных мер, в число которых входят новые правовые институты, отставка политических и государственных служащих за коррупцию подчиненных, проверка на добропорядочность, антикоррупционная экспертиза нормативных-правовых актов и многие другие инициативы. Как известно, они уже приносят результаты", – подчеркнул Токаев.

#Токаев #президент #поручение #коррупция #борьба #Антикор

Популярное

Все
Заявки? Кто ж их читает…
Заинтересованы в новых контактах
Обыграть рулетку
Назван самый богатый человек в мире
Дональда Трампа арестовали на 2 часа
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 5 апреля
По полям, по полям синий трактор едет к нам
Область сотворения добра
«Кошмары» на площадке автохлама
Гранты для «своих»
Друг в беде не бросит
Что доля – то неволя…
Весна пришла!
Стоп бытовому насилию!
Указ Президента Республики Казахстан
Указ Президента Республики Казахстан
Как в кино
Солнце сияет, реки расширяет
Подъемные врачей поднимают больных
Ураган согнул трубу
В Восточном Казахстане начался период ледохода
Уголовное дело завели на членов "Народного совета трудящихся Петропавловска"
Перед Парламентом VIII созыва стоят масштабные и важные задачи – глава Сената
Аутизм, а 2 апреля отмечается Всемирный день распространения информации об этой проблеме, ученые признали чумой XX века. А эпидемией XXI, по всей видимости, станет так называемый цифровой аутизм. И этот диагноз ничуть не легче, тревожатся практикующие врачи
Рудные богатства стране не нужны?
В чем смысл и цель глубинных реформ?
Полный текст выступления президента на открытии первой сессии Парламента VIII созыва
Ответственность перед народом и историей
Настоящая карета, «ириски» на стенах и лифт размером с комнату – все это можно увидеть и потрогать в закулисье «Астана Оперы»
Золото может работать как механизм снижения давления на курс тенге, обеспечивая сохранность тенговых сбережений
В Казахстане будет запущена новая юношеская футбольная лига, которая не имеет аналогов в нашей стране
Следующую встречу секретарей советов безопасности ШОС решили провести в Казахстане
В Алматы в Военно-исторический музей передали реликвии героя-казахстанца
Жизнь после смерти
"Провокации и предательство должны жестко пресекаться" – АНК о создании "народного совета" в Петропавловске
Двенадцать реабилитационных центров построят в Казахстане
Сатпаевские лицеисты выиграли образовательную путевку в Великобританию в трехъязычном состязании на тему экологии
Есть статус - будут и достижения
Спикером Мажилиса избран Ерлан Кошанов
Выступление Токаева на открытии первой сессии Парламента VIII созыва – самое главное
Отечественный бизнесмен планирует реализовать национальную идею казахов в Тургайской степи. Он потратит на это более трех миллиардов тенге
Ербол Тлешов возглавил Комитет языковой политики МНВО РК
Общественный транспорт Астаны в месяц Рамадан будет работать бесплатно
Праздник обновления, гендерного равенства, женской энергии и материнской любви или просто еще один выходной? В преддверии Международного женского дня «Казахстанская правда» спрашивала у представителей разных сфер деятельности: что значит для них 8 Марта?
Вчера в редакциях газет «Егемен Қазақстан» и «Казахстанская правда» с раннего утра было непривычно шумно и суетливо. Мужчины с сосредоточенными лицами в строгих костюмах собирались в гостевом фойе здания, время от времени заглядывая в свои гаджеты, будто готовились к самому главному экзамену в своей жизни. А как же иначе? Всем хотелось достойно поздравить лучшую половину человечества с весенним праздником
Ребенка затянуло в грязь в Атырау – видео
Девушек лёгкого поведения с сайта "Кыздар.нет" вычислили полицейские Туркестана
Список прошедших в депутаты Мажилиса по одномандатным округам озвучили в ЦИК
Когда начнут начислять компенсацию по депозитам в Казахстане
В новых спорткомплексах должны быть все условия для людей с особыми потребностями – Смаилов
В Актау 14-летняя девочка забеременела от отца-насильника
Был запрос – есть ответ
Стали известны подробности нападения с ножом на имама в Астане
Более 2,5 тысячи человек разыскивают правоохранительные органы Казахстана
Супруги с 4-месячной дочерью погибли в ДТП в Атырауской области
Экс-министр Елжан Биртанов назначен советником председателя QazMed
Пациент упал со 2-го этажа больницы в Актау
47 тысяч превысило число погибших в результате землетрясений в Турции
Телеграммы поздравления поступают в адрес президента Казахстана по случаю праздника Наурыз
Житель Актау подозревается в убийстве своих троих детей

Читайте также

Казахстан сможет стать крупнейшим поставщиком нефти в мире …
Гани Бейсембаев назначен главой Минпросвещения Казахстана
Ербол Карашукеев сохранил пост министра сельского хозяйства
Саясат Нурбек остался главой Министерства науки и высшего о…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]