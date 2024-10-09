Разрешение на оружие незаконно выдавали дебоширам и хулиганам в Мангистау

После требования прокурора неправомерно выданные разрешения аннулированы, а также изъяты четыре единицы оружия

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

И. о. начальника отдела полиции Тупкараганского района привлекли к дисциплинарной ответственности за несвоевременное рассмотрение акта надзорного органа, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Генеральную прокуратуру РК

Так, прокурорами выявлены нарушения законности при выдаче разрешений на приобретение гражданского оружия.

«Установлено, что разрешения получили лица, привлеченные к административной ответственности за умышленное причинение легкого вреда здоровью и семейно-бытовое насилие. В целях устранения данных нарушений в отдел полиции Тупкараганского района внесено представление, которое не было рассмотрено в установленный законом месячный срок. В связи с этим, в отношении руководства отдела полиции было возбуждено дисциплинарное производство», - говорится в сообщении.

Кроме того, после требования прокурора неправомерно выданные разрешения аннулированы, а также изъяты четыре единицы оружия.

В прокуратуре предупредили, что нерассмотрение, а равно ненадлежащее рассмотрение, неисполнение актов прокуратуры либо невыполнение законных требований прокурора влекут ответственность, установленную законами Республики Казахстан.