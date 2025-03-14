Началось IV заседание Национального курултая с участием президента

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Акорда сообщила о начале IV заседания Национального курултая с участием Касым-Жомарта Токаева. В зале присутствуют члены Курултая и другие делегаты. Сейчас выступают спикеры, передает Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба президента РК

Накануне в Бурабае начались заседания рабочих секций Национального Курултая. В течение всего первого дня члены Курултая обсуждали актуальные вопросы в рамках четырех секций «Азаматтық қоғам», «Мәдениет. Өнер. Руханият», «Білім және ғылым», «Әлеуметтік-экономикалық даму» («Гражданское общество», «Культура. Искусство. Духовность», «Образование и наука», «Социально-экономическое развитие»).

Члены Курултая в своих выступлениях акцентируют внимание на необходимости дальнейшего культивирования общенациональных ценностей. Особо подчеркивается продвижение ценностей трудолюбия и профессионализма в текущем году, объявленном «Годом рабочих профессий».

Работа секций проходит в формате продуктивного диалога, члены Национального Курултая напрямую обсуждают свои новые инициативы в кругу коллег и заинтересованных государственных органов.

В целом участники рабочих секций отмечают, что за три года своей работы Национальный курултай состоялся как ключевой институт, направленный на генерацию идей и формулирование стратегических шагов для укрепления общественной консолидации в Казахстане.

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