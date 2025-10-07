Не формальность, а реальный механизм поддержки

В условиях растущей конкуренции между регионами Казахстана за инвестиционные потоки Шымкент уверенно закрепляет за собой репутацию одного из наиболее привлекательных центров для ведения бизнеса. Существенную роль в этом процессе играет прокуратура города, которая взяла на себя задачу правового сопровождения социально и экономически значимых проектов. Защита прав предпринимателей, устранение административных барьеров и предупреждение незаконных действий со стороны государст­венных органов – ключевые направления надзорной работы.

Одним из ярких примеров эффективного прокурорского реагирования стал случай с крупной компанией, работающей в сфере торговли бытовой техникой. Объем инвестиций в проект превысил 7 млрд тенге, создано свыше 900 рабочих мест. Однако деятельность инвестора была практически парализована после наложения следователем ареста на банковский счет, сумма которого оказалась несоразмерной предполагаемому ущербу.

– В соответствии с положения­ми Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан ограничение в распоряжении имуществом допустимо только при наличии иска и должно быть соразмерным с гражданскими претензиями или другими имущественными требованиями потерпевших, – прокомментировал ситуацию старший помощник прокурора города Шымкента по инвестиционным проектам Бахытбек Амалдыков. – В данном случае это требование было нарушено. Надзорный орган отреагировал на поступивший сигнал, зафиксированный мобильной группой. На основании акта прокурорского надзора арест был снят, а работа предприятия возобновлена. Этот случай показал, что защита прав бизнеса – не формальность, а реальный механизм поддержки, способный предотвратить серьезные экономические потери и социаль­ные риски.

Отработанные кейсы

Работа прокуратуры Шымкента выстроена по принципу проактивного сопровождения бизнеса. Регулярно проводятся­ встречи с представителями делового сообщества, организовы­ваются круглые столы, на которых поднимаются наиболее острые и актуальные вопросы – от административных про­цедур до правовых коллизий. По итогам одной из таких встреч был подписан Меморандум о трудоустройстве социально уязвимых слоев молодежи, а также достигнуты договоренности по совершенствованию взаимодействия между инвесторами и государственными органами.

– По поручению Главы государства органы прокуратуры сопровождают значимые инвес­тиционные проекты, – отметил прокурор города Шымкента Габит Муканов на встрече с представителями бизнес-сообщества. – Наша задача – обеспечить условия, чтобы каждый инвес­тор чувствовал правовую защищенность и стабильность в своей деятельности. Мы следуем системному подходу в защите предпринимателей, который включает устранение админис­тративных барьеров, отмену незаконных правовых актов, в том числе налоговых приказов и введение ограничительных мер. По итогам рассмотрения жалоб и заявлений инвесторов к ответственности привлекаются должностные лица, в том числе за неправомерные действия, препятствующие бизнесу.

Среди отработанных кейсов, например, изменение по акту прокурорского надзора условий типового договора по теплоэнергии, что позволило восстановить права 1 327 субъектов бизнеса, включая инвесторов. Практика показывает, что ключевые проблемы, с которыми сталкиваются инвесторы, связаны с затяжными административными процедурами, отказами в предоставлении земельных участков, подключении к инфраструктуре, несвоевременной регистрацией документов и отсутствием единых подходов в толковании законодательства.

К примеру, в случае с ТОО «Шымкентцемент», инвестировавшим 22 млрд тенге в модернизацию производства, процесс заключения дополнительного соглашения к контракту на нед­ропользование затянулся более чем на год. После вмешательства прокуратуры барьер был устранен, соглашение подписано, а ответственные должностные лица привлечены к ответственности.

В другом случае было обеспечено финансирование развития инфраструктуры в СЭЗ «Оңтүстік». В ходе встречи прокуроров с инвесторами прозвучала жалоба на несоответствие инженерной инфраструктуры СЭЗ. В частности, требовалось проведение ремонта системы водоснабжения и сетей электроснабжения, поскольку аварийное состояние коммуникаций напрямую отражается на деятельности 35 инвесторов, которые реализовали на территории СЭЗ «Оңтүстік» 60 проектов на сумму 143,8 млрд тенге.

Проанализировав ситуацию и имеющиеся риски, прокуратура города и акимат внесли представление, по результатам рассмотрения которого для ремонта изношенных инженерных систем выделено 122,4 млн тенге. Сейчас коммунальные сети приведены в порядок.

В текущем году прокуратурой решены 22 актуальных кейса, обеспечена защита прав 135 инвесторов. Одним из инструментов в этом направлении является деятельность мобильной группы по защите прав предпринимателей и инвесторов.

К примеру, по сигналу в мобильную группу прокуратуры предотвращено проведение незаконных проверок инвесторов в сфере оказания медицинских услуг. Установлено, что приказом управления здравоохранения запланировано проведение мониторинга с посещением 26 стоматологических кабинетов при поликлиниках. Однако Кодексом о здоровье народа и системе здравоохранения не предусмотрены полномочия этого управления на проведение такого мониторинга. По акту надзора приказ отменен, за незаконное вмешательство в предпринимательскую деятельность руководитель управления здравоохранения привлечен к ответственности по статье 173 Кодекса об административных правонарушениях с назначением штрафа в размере 196 600 тенге.

– Инвесторы обращаются с самыми разными вопросами – от земельных и разрешительных до миграционных, – поясняет Бахытбек Амалдыков. – Мы создали мобильную группу и специальный чат, где можно оперативно получить консультацию и сообщить о возникших трудностях. Также работает «Прокурорский фильтр». Он предусматривает обязательное согласование с прокурором решений в отношении инвесторов, включенных в реестр, в случаях применения запретительно-ограничительных мер, возбуждения дел об административных правонарушениях, назначения проверок, подачи исков в суд.

По информации Бахытбека Амалдыкова, «Прокурорский фильтр» автоматизирован в информационных системах органов прокуратуры. В этом году было отказано в согласовании одной проверки и семи административных производств, инициированных госорганами.

К созданию безопасной и справедливой среды

Одним из ключевых факторов успеха в защите инвесторов стала не просто реактивная, а упреждающая работа. Распоряжением прокурора города утвержден состав межведомственной рабочей группы для устранения фактов незаконного вовлечения субъектов бизнеса в сферу рейдерства и уголовного преследования. В результате удалось предотвратить незаконное привлечение субъектов бизнеса в орбиту уголовного преследования.

Прокуратура города рассмат­ривает каждое обращение не как формальность, а как сигнал к системным изменениям. В центре внимания – создание безопасной и справедливой среды, где инвестиции работают на развитие города, создание рабочих мест и повышение качества жизни. Поддержку этому курсу оказывает и национальная палата предпринимателей «Атамекен», отмечающая, что по результатам третьего квартала Шымкент занял первое место среди крупных городов по инвестиционной привлекательности.

– У нас выстроена эффективная коммуникация с прокуратурой, сотрудники которой оперативно реагируют на обращения бизнеса. Это позволяет вовремя устранять правовые и админис­тративные барьеры. «Атамекен» ежеквартально проводит опросы по деловому климату, – подчеркивает директор городской палаты предпринимателей Сабира Адамбекова. – Шымкент занимает среди крупных городов лидирующую позицию по инвес­тиционной привлекательности. Это говорит о том, что совместная деятельность прокуратуры, акиматов, заинтересованных органов и организаций дает хороший результат. В город идут инвестиции, есть много желающих строить бизнес в Шымкенте.

В городе создана инновационно-инвестиционная карта, отражающая текущий статус реализации проектов, возникающие проблемы и предлагаемые пути их решения. Это обеспечивает прозрачность процессов и повышает эффективность управления.

В текущем году количество действующих субъектов малого и среднего предпринимательства по сравнению с прошлым годом увеличилось на 6,5% и составило 140,8 тыс. человек. Объем произведенной продукции вырос на 23,9% и превысил 865,5 млрд тенге. Доля малого и среднего предпринимательства в валовом региональном продукте достигла 57,5%.

В Шымкенте расположены шесть из 50 индустриальных зон страны, а также одна из 14 специальных экономических зон. Это подтверждает статус города как одного из ключевых инвес­тиционных и промышленных центров Казахстана. Здесь сформирован общенациональный пул из 99 инвестиционных проектов общей стоимостью 4,1 трлн тенге, предусматривающих создание 18,3 тыс. рабочих мест.

Деятельность прокуратуры Шымкента по сопровождению инвестиционных проектов – это не просто юридическая функция, а инструмент экономического роста. Такой подход демонстрирует, что государство и бизнес могут быть не противниками, а союзниками, когда речь идет о создании сильной, устойчивой и конкурентоспособной экономики.