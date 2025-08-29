Находившегося в межгосударственном розыске иностранца задержали в Таразе
132
В настоящий момент мужчина находится в следственном изоляторе Шымкента
28 августа на станции Тараз задержали 42-летнего иностранного гражданина, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МВД
При проверке выяснилось, что мужчина находился в межгосударственном розыске за совершение особо тяжкого преступления.
В настоящий момент задержанный помещен в следственный изолятор Шымкента, а инициатор розыска был уведомлен. Ведется работа по вопросу экстрадиции.