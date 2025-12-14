Иван Вашкель, электрослесарь ПС-220кВ «Мүсірепов» Петропавловских ТЭС филиала «Акмолинские межсистемные электрические сети» АО «КЕGОС»:

– Я удостоился ордена «Еңбек Даңқы» III степени и эту награду принял с глубоким волнением и искренней благодарностью. Это высокая оценка многолетнего труда, которому я посвятил практи­чески всю свою жизнь.

В электроэнергетику я пришел в 1985 году молодым специалистом с пониманием, что эта профессия требует полной отдачи. С тех пор прошло много лет, но для меня ничего не изменилось в главном: электричество не терпит равнодушия и ошибок. Здесь каждая операция означает ответственность за людей, за бесперебойную работу системы, за энергетическую стабильность страны.

Работа на подстанции – это всегда напряжение, строгая дисциплина. За десятилетия службы я понял: надежность энергосистемы начинается не с оборудования, а с человека, который его контролирует. Если относишься к своему делу честно и с уважением – результат будет.

Особое место в моей жизни занимает коллектив. Мне повезло работать рядом с профессионалами, у которых я учился выдержке и ответственности. Хочется подчеркнуть, что полученный орден – не только моя личная награда. Это призна­ние труда всего нашего коллектива, всех энергетиков, которые круглосуточно обеспечивают надежную работу электроэнергетической системы Казахстана.

Благодарю за доверие и высокую оценку моего труда. Для меня этот орден – символ того, что честный рабочий труд в нашей стране ценят и уважают. Горжусь тем, что всю жизнь служу электроэнергетике. Обещаю и дальше оставаться верным своей профессии и коллективу.

Дмитрий Волков, электрогазосварщик сетевого района № 1 ТОО «Петропавловские тепловые сети»: