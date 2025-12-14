Накануне праздника Президент Касым-Жомарт Токаев наградил ряд работников энергетической отрасли государственными наградами

Среди них и наши сегодняшние герои:

фото Аманкула Дюсенбаева, Еркебулана Укибаева

Иван Вашкель, электрослесарь ПС-220кВ «Мүсірепов» Петропавловских ТЭС филиала «Акмолинские межсистемные электрические сети» АО «КЕGОС»:

– Я удостоился ордена «Еңбек Даңқы» III степени и эту награду принял с глубоким волнением и искренней благодарностью. Это высокая оценка многолетнего труда, которому я посвятил практи­чески всю свою жизнь.

В электроэнергетику я пришел в 1985 году молодым специалистом с пониманием, что эта профессия требует полной отдачи. С тех пор прошло много лет, но для меня ничего не изменилось в главном: электричество не терпит равнодушия и ошибок. Здесь каждая операция означает ответственность за людей, за бесперебойную работу системы, за энергетическую стабильность страны.

Работа на подстанции – это всегда напряжение, строгая дисциплина. За десятилетия службы я понял: надежность энергосистемы начинается не с оборудования, а с человека, который его контролирует. Если относишься к своему делу честно и с уважением – результат будет.

Особое место в моей жизни занимает коллектив. Мне повезло работать рядом с профессионалами, у которых я учился выдержке и ответственности. Хочется подчеркнуть, что полученный орден – не только моя личная награда. Это призна­ние труда всего нашего коллектива, всех энергетиков, которые круглосуточно обеспечивают надежную работу электроэнергетической системы Казахстана.

Благодарю за доверие и высокую оценку моего труда. Для меня этот орден – символ того, что честный рабочий труд в нашей стране ценят и уважают. Горжусь тем, что всю жизнь служу электроэнергетике. Обещаю и дальше оставаться верным своей профессии и коллективу.

 

Дмитрий Волков, электрогазосварщик сетевого района № 1 ТОО «Петропавловские тепловые сети»:

– Для меня это был очень значимый день. Я удостоен медали «Ерен еңбегі үшін» и принимаю эту награду с искренней благодарностью и чувством огромной ответственности.

Я работаю в теплоэнергетике уже 27 лет. Пришел в профессию обычным электрогазосварщиком второго разряда и шаг за шагом прошел свой путь – без громких слов, но с пониманием того, что от нашей работы зависит самое простое и самое важное – тепло в домах людей.

Наша профессия не на виду. В ней нет парадности. Есть металл, сварные швы, пар, мороз и четкое понимание: ошибаться нельзя. За каждым метром трубы – безопасность, комфорт и спокойствие тысяч семей. И именно это всегда было для меня главным.

Особые испытания выпали в ноябре 2022 года, когда мы в составе бригады работали в Экибастузе, устраняя последствия масштабной аварии на теплосетях. Это были тяжелые условия, но тогда особенно остро ощущалось, что ты делаешь нужное дело. В такие моменты понимаешь цену профессии и силу нас­тоящей командной работы.

Хочу сказать откровенно: свою награду воспринимаю не как личную, а как общую. Это оценка труда всей нашей бригады, всего коллектива ТОО «Петропавловские теп­ловые сети». В нашей работе нет случайных людей. Каждый знает: если зимой в доме тепло – значит, мы справились.

Я благодарен своим наставникам, которые учили меня профессии и ответственнос­ти, благодарен коллегам за поддержку и взаимовыручку, благодарен руководству за доверие. Отдельное спасибо за внимание к рабочим профессиям и людям, которые каждый день делают свою работу честно и добросовестно.

 

Болатбек Каратаев, оператор газотурбинной установки 6-й группы когенерационной теплоэлектростанции ГКП «КызылордаТеплоЭлектроЦентр», Кызылорда:

 

– Меня переполняют чувства радости и гордости за свой многолетний труд. В энергетической отрасли я работаю 32 года. Трудовой путь начал слесарем по ремонту турбинного оборудования в кызылординской ТЭЦ, потом работал машинистом-обходчиком турбинного цеха.

С 2005 года перешел в когенерационную теплоэлектростанцию. В моих обязанностях – поддержка работоспособности газотурбинной установки, строгое соблюдение регламентов эксплуатации и своевременное выявление неисправнос­тей. Считаю полученную в честь праздника награду – медаль «Ерен еңбегі үшін» – заслугой всего коллектива ТЭЦ. Мы все вместе обеспечиваем город теплом и электричеством. Спасибо Главе государства и коллегам за то, что так высоко оценили мой труд. Поздравляю всех энергетиков страны с профессиональным праздником!

