Наказали подрядчика

Общество
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Айгуль Турысбекова

В Алматы недобросовестная компания-застройщик оштрафована и лишена права осуществлять один из лицензируемых видов строительно-монтажных работ.

Одним из проблемных объектов мегаполиса, возводимых на бюджетные деньги, стал корпус приемного отделения с операционным блоком для Центра детской неотложной медицинской помощи, строительство которого началось 21 июля 2021 года. Подрядной организацией выступило ТОО «Корпорация АҚ ордасы». Первоначальный срок завершения был указан 30 сентября 2022 года. Несмотря на его неоднократное продление, до настоящего времени подрядчиком работы не завершены.

В этой связи акимат города подал исковое заявление в суд в отношении подрядной организации. Решением специализированного межрайонного экономического суда Алматы от 3 июля 2023 года компания признана недобросовестным участником госзакупок, в доход государства взыскана неустой­ка в сумме 12,3 млн тенге.

Кроме того, в отношении подрядной организации приняты меры в виде наложения штрафа с лишением одного подвида лицензии на строительно-монтажные работы согласно п. 2 ст. 312 Кодекса РК «Об административных правонарушениях».

На сегодня завершены работы по каркасу здания, кровле, кладке наружных стен и перегородок, оконных блоков и черновой отделке. На стадии завершения находятся работы по инженерным коммуникациям, установке лифтов, фасаду, чистовой отделке, благоустройству. Готовность объекта составляет 85%.

Показатель закупа необходимого оборудования составляет 96%. В настоящее время оно находится на складах. Застройщику поручено завершить работы по данному объекту до конца сентября 2023 года.

#суд #Алматы #лицензия #застройщик #Корпорация АҚ ордасы

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