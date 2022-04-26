Наказание должно быть соразмерным

Депутат Мажилиса Берик Бекжанов принял участие в совещании МВД в Шымкенте,

в ходе которого была презентована новая программа «Қорғау», направленная на выявление нарушителей Правил дорожного движения.

Как отметил на встрече с сотрудниками департаментов полиции г. Шымкента, Туркестанской и Жамбылской областей министр Марат Ахметжанов, ежегодно на дорогах республики гибнут более 2 000 граж­дан. В связи с этим МВД принимаются меры, направленные на снижение количества нарушений ПДД.

Выступая перед полицейскими, депутат Мажилиса Берик Бекжанов отметил, что в настоящее время увеличивается число фактов вождения автомобиля с заведомо подложными или поддельными номерами, или вообще без них. По словам мажилисмена, прописанные в законе наказания не способствуют снижению указанных нарушений. К примеру, в Кодексе «Об административных правонарушениях» за незаконное использование государственного регистрационного номера налагается штраф в размере от пяти (15 315 тенге) до четырехсот (1 225 200 тенге) месячных расчетных показателей (МРП). А в Уголовном кодексе за подделку или использование заведомо поддельного номера автомобиля предусматривается штраф в размере до двух тысяч МРП (6 126 000 тг) или ограничение свободы на срок до двух лет.