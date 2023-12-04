"Наказать чиновников" – Закиева о гибели двоих детей в акиматовских люках

Уполномоченный по правам ребенка в Казахстане Динара Закиева отреагировала на гибель детей в септиках, сообщает Kazpravda.kz

Фото: instagram.com/zakiyevadinara

За 2 недели произошло уже 2 смерти детей при падении в люки в Кызылординской и Туркестанской областях. В обоих случаях люки принадлежат акиматам, констатировала Закиева.

«Считаю необходимым провести проверку и привлечь к ответственности виновных должностных лиц, не обеспечивших безопасность инфраструктуры и допустивших халатность, повлекшую смерть детей. Также считаю необходимым привлечь к ответственности руководителей местных исполнительных органов, курирующих данную сферу, акимов данных районов. Соответствующее обращение будет направлено в уполномоченные органы», – отметила детский омбудсмен в своем аккаунте в Instagram.

Она напомнила, что в августе совместно с государственными органами уполномоченный по правам ребенка в РК поднимали вопрос о мерах обеспечения безопасности инфраструктуры, в частности по открытым люкам. Вице-премьер страны дал соответствующие поручения, был организован рейд во всех регионах совместно с волонтерами молодежной организации «Жастар рухы» партии AMANAT.

Напомним, 1 декабря 2023 года в Туркестане пропал 4-летний мальчик. Он вышел поиграть и не вернулся домой. Днем 3 декабря тело ребенка без признаков насильственной смерти обнаружили в септике возле соседнего дома.