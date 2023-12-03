Тело пропавшего 4-летнего мальчика нашли полицейские

Фото из открытых источников

В поисках пропавшего мальчика были задействованы все силы и средства департамента полиции, а также спасатели и военнослужащие Национальной гвардии. Ориентировки с фотографией ребенка были опубликованы в СМИ и соцсетях.

В поисках малыша помощь оказывали также волонтеры, местные жители, говорится в сообщении Polisia.kz.

Был проведен подворный обход близлежащих территории, жилых домов, проверялись заброшенные дома, арыки и другие места, куда мог направиться маленький мальчик.

Днем 3 декабря тело ребенка было обнаружено в септике возле соседнего дома. Тело мальчика обследовано судмедэкспертами, признаков насильственной смерти не обнаружено.

В настоящее время на месте происшествия находятся сотрудники следственно-оперативной группы, руководство департамента полиции и прокуратуры. Выясняются все обстоятельства произошедшего.

Сообщение о его пропаже поступило вечером 1 декабря в полицию города Туркестан. Местный житель указал, что его сын вышел поиграть и домой не вернулся.

