Тело пропавшего 4-летнего мальчика нашли полицейские

Происшествия
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Вахитов Елдос
Выпускающий редактор

Признаков насильственной смерти не обнаружено, передает Kazpravda.kz

Фото из открытых источников

В поисках пропавшего мальчика были задействованы все силы и средства департамента полиции, а также спасатели и военнослужащие Национальной гвардии. Ориентировки с фотографией ребенка были опубликованы в СМИ и соцсетях.

В поисках малыша помощь оказывали также волонтеры, местные жители, говорится в сообщении Polisia.kz.

Был проведен подворный обход близлежащих территории, жилых домов, проверялись заброшенные дома, арыки и другие места, куда мог направиться маленький мальчик.

Днем 3 декабря тело ребенка было обнаружено в септике возле соседнего дома. Тело мальчика обследовано судмедэкспертами, признаков насильственной смерти не обнаружено.

В настоящее время на месте происшествия находятся сотрудники следственно-оперативной группы, руководство департамента полиции и прокуратуры. Выясняются все обстоятельства произошедшего.

Сообщение о его пропаже поступило вечером 1 декабря в полицию города Туркестан. Местный житель указал, что его сын вышел поиграть и домой не вернулся.
 

#Туркестанская область #ребенок

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