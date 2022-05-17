Налоговая… подставка

Претензии к поправкам в Налоговый кодекс высказали предприниматели Северо-Казахстанской области.

На встрече с членами регио­нального партийного штаба «AMANAT» предприниматели Северного Казахстана поговорили на тему предстоящего референдума по внесению изменений и дополнений в Конституцию страны, а также рассказали об имеющихся проблемах.

В частности, владелец агентства развлечений Наталья Апретова выразила недовольство тем, что в последнее время слишком много поправок вносится в Налоговый кодекс, и это, по мнению предпринимательницы, порождает неразбериху в работе бизнеса.

– Многие поправки выходят сырыми, – считает она. – Предприниматели не успевают в них вникнуть, а налоговые органы уже требуют исполнения, хотя сами бывают не в состоянии разъяснить все нормы. Нередко на портале госзакупок возникают неполадки с системой: я вношу туда свой код товара, допустим, воздушные шары, а выходит, что я заказываю пластины для планшетов... Всех предпринимателей волнует эта тема.

Депутат маслихата Петропавловска Мурат Жакенов согласился с тем, что налоговые реформы требуют дополнений.

– Действительно, – сказал он, – создаются неудобства, возникает дополнительная нагрузка на субъекты бизнеса. Предприниматели вынуждены нанимать для работы с системой еще одного менеджера, а это дополнительные расходы, отсюда рост цен. Да, изменения в Налоговый кодекс нужно держать на контроле общественников. Из-за подобных неудобств десятки индивидуальных предпринимателей прекра­щают деятельность.

Заместитель директора регионального филиала палаты предпринимателей «Атамекен» Женис Казиев отметил в ходе встречи, что в рамках концепции Главы государства действует проект «чистого листа», согласно которому все излишние требования к субъектам бизнеса будут отсеиваться. Если к 2023 году поправки в Налоговый кодекс не успеют доработать, то в отношении предпринимателей не будут применяться дисциплинарные взыскания.