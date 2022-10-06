Президент: Настоящий патриот никогда не рисуется перед публикой

Глава государства Касым-Жомарт Токаев на форуме народной коалиции заявил, что предстоит построить справедливое и эффективное государство, передает корреспондент Kazpravda.kz.

"Нас ожидает множество трудностей и вызовов, но мы не свернем с намеченного курса. Нам предстоит построить справедливое и эффективное государство, обеспечить равенство возможностей для всех. Для достижения этих масштабных, можно сказать, амбициозных целей необходимо перезагрузить политическую систему. Как вы знаете, я инициировал реформу, ограничившую президентские полномочия однократным семилетним сроком. Я твердо придерживаюсь мнения, что облеченные властью политики обязаны проявлять волю при решении вопросов, имеющих критически важное значение для интересов страны", – сказал президент РК.

Токае подчеркнул, что ответственный политик всегда рационален, гибок и тверд. Настоящий патриот никогда не рисуется перед публикой, а думает о единстве нации перед лицом возрастающих угроз.

"Мною движет искреннее желание надежно обеспечить долгосрочные интересы государства и народа. Для меня нет более почетной и ответственной миссии, чем служение Родине. Гарантии сменяемости власти станут мощным барьером для любых попыток монополизации власти", – резюмировал глава государства.