Намерения природоохраны натолкнулись на противостояние крупных загрязнителей

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Жанат Сисекенова
собственный корреспондент по Актюбинской области

В Актобе актуализировали и продлили до 2026 года Дорожную карту по комплексному решению природоохранных проблем

Коллаж: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Презентуя на пресс-конференции этот план пошаговых действий, заместитель руководителя департамента экологии Талап Уснадин сообщил, что обновленный стратегичес­кий документ содержит 44 пункта. На реализацию шести из них потребуется финансирование из республиканского бюджета, 17 – из местного, остальные закреплены за промышленными предприятиями.

По его словам, в настоящее время на стадии исполнения находятся 28 мероприятий. В основном они касаются болевых для местного населения проблем.

Первым в «дорожной карте» указан Актюбинский завод ферросплавов, для которого ТНК «Казхром» выделит 85 млрд тенге. Прежде всего на модернизацию по международным стандартам газоочистных сооружений цехов № 1 и № 2. На сегодня основной цикл работ на объектах завершен, в разгаре процесс пусконаладки.

В следующем году в плавильном цехе № 4 закончится строительство станции утилизации ферросплавного газа, что исключит его сжигание в факелах. До 2027-го предстоит модернизировать печи плавильного цеха № 1. Завод также нацелен на полную переработку добываемой руды при выпуске ферросплавов. Традиционный пункт ежегодного плана – озеленение санитарно-защитной зоны не менее 100 тыс. саженцев.

Если говорить об АО «СНПС-Актобемунайгаз», то здесь главная экологичес­кая забота – утилизация неочищенного газа, сжигаемого в факелах высокого давления газоперерабатывающих заводов № 1 и № 2 Жанажольского неф­тегазоперерабатывающего комплекса путем его переработки на газлифтной компрессорной станции № 4.

– В соответствии с Экологическим кодексом операторы предприятий первой категории вредного воздействия на окружающую среду обязаны установить автоматизированную систему мониторинга (АСМ) эмиссии на основных стационарных источниках. Нынче запланирована установка станций по отслеживанию состояния атмосферного воздуха в границах санитарно-защитной зоны промышленных предприятий и на источниках выбросов предприятий первой категории, интегрированных с системой РГП «Казгидромет» на территории населенных пунктов или по приграничным предприятиям, – отметил Талап Уснадин.

Так, ТОО «Казахойл-Актобе» имеет АСМ на одном источнике загрязнения, откуда информация по единой системе передачи данных в режиме онлайн нап­равляется в Национальный банк данных о состоянии окружающей среды и природных ресурсов. Пусконаладочные работы ведутся на четырех источниках загрязнения Актюбинского завода ферросплавов. У Донского ГОК ТНК «Казхром» семь из десяти источников загрязнения уже находятся под контролем. На оставшихся начаты пус­коналадочные работы.

ТОО «Gas Prossesing Соmpanу» ожидает хроматограф для двух своих объектов. «СНПС-Актобемунайгаз» определяет подрядчика для оказания услуг. В общей сложности до января 2025 года планируется установить АСМ на десяти точках. Актюбинская ТЭЦ имеет две станции, подготовленные для тестирования взаи­модействия с Национальным банком данных о состоянии окружающей среды и природных ресурсов.

В числе дополнительных 22 мероприя­тий «дорожной карты» – снижение эмиссии сероводорода и выбросов крупных предприятий в Актобе, сохранение уникального месторождения пресной воды Кокжиде, ликвидация аварийной скважины на месторождении Каратобе в Байганинском районе, загрязнения подземных вод реки Илек шестивалентным хромом, приостановление обмеления рек и загрязнения атмосферы.

Эти горячие темы постоянно поднимаются в СМИ и соцсетях, не сходят с повестки дня всевозможных совещаний и заседаний «круглых столов».

– На проведение научно-исследовательских работ для изучения очага загрязнения реки Илек шестивалент­ным хромом в 2022 году из местного бюджета было выделено 96,5 миллиона тенге. Возможности финансирования разработки технико-экономического обоснования практических действий для сохранения гидрогеологического объекта будут рассмотрены на очередной сессии областного маслихата, – сообщил спикер. – На территории уникального месторождения пресной воды Кокжиде сконцентрирована деятельность пяти нефтяных компаний: АО «СНПС-Актобемунайгаз», «КМК – Мунай», а также товариществ – «Фирма Ада Ойл», «Казах­ойл Актобе» и «Урихтау Оперейтинг».

В подземных водах месторождения экологи ежегодно выявляют превышение ПДК нефтепродуктов. В связи с чем в 2023 году Министерство экологии и природных ресурсов и Министерство экономики согласовали план поэтапной ликвидации на Кокжиде промышленных объектов.

Превышение содержания нефтепродуктов показали и отобранные пробы воды, почвы... В ответ недропользователи подали ходатайства о признании незаконными актов проверок, а также предписаний об устранении нарушений, но получили отказ в удовлетворении претензий. В свою очередь административный суд города Астаны иски нефтяников удовлетворил. В настоящее время департаментом экологии по Актюбинской области подана кассационная жалоба на это решение суда.

В специализированном межрайонном административном суде Актюбинской области удовлетворен и иск ТОО «Урихтау Оперейтинг». На что департамент также подал апелляционную жалобу. В итоге постановлением судебной коллегии по административным делам Актюбинского областного суда решение межрайонного административного суда Актюбинской области за № 1594-23-00-4⁄667 отменено, вынесено новое решение об отказе в удовлетворении иска.

Таким образом, реализация Дорожной карты по комплексному решению экологических проблем находится в самом разгаре, в департаменте при поддержке общественности и понимании со стороны промышленников намерены завершить начатую работу. Актуализация программного природоохранного документа свидетельствует о серьезности намерений экологов.

#Актобе #экология #дорожная карта

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