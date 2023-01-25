Наркотики на 20 млн тенге нашли в квартире семейчанки

Сбытчицу с особо крупной партией синтетических наркотиков задержали в Абайской области, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.
Управление по противодействию наркопреступности ДП области при координации облпрокуратуры провело спецоперацию по пресечению канала поставки особо крупной партии наркотиков.
Так, при обыске съемного жилья у 25-летней жительницы Семея обнаружили 84 zip-пакета и полиэтиленовый пакет с порошкообразным веществом белого цвета, а также весы, мерную ложку и предметы для расфасовки наркотика.
Экспертиза показала, что изъятое вещество – психотропное средство мефедрон общим весом более 770 граммов. Это свыше 1 540 разовых доз стоимостью 20 млн тенге на черном рынке.
Начато досудебное разбирательство по части 3 уголовной статьи «Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в особо крупном размере». Девушке грозит лишение свободы до 15 лет.