Наркотики на 20 млн тенге нашли в квартире семейчанки

Сбытчицу с особо крупной партией синтетических наркотиков задержали в Абайской области, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz .

Фото: polisia.kz

Управление по противодействию наркопреступности ДП области при координации облпрокуратуры провело спецоперацию по пресечению канала поставки особо крупной партии наркотиков.

Так, при обыске съемного жилья у 25-летней жительницы Семея обнаружили 84 zip-пакета и полиэтиленовый пакет с порошкообразным веществом белого цвета, а также весы, мерную ложку и предметы для расфасовки наркотика.

Экспертиза показала, что изъятое вещество – психотропное средство мефедрон общим весом более 770 граммов. Это свыше 1 540 разовых доз стоимостью 20 млн тенге на черном рынке.

Начато досудебное разбирательство по части 3 уголовной статьи «Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в особо крупном размере». Девушке грозит лишение свободы до 15 лет.