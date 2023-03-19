Нас впечатлил средний возраст кандидатов – заместитель генсекретаря ШОС

Более 20 избирательных участков посетили наблюдатели от Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Они отметили стабильную явку избирателей, оборудование практически всех участков кабинками для людей с ограниченными возможностями, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на СЦК.

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Заместитель генерального секретаря ШОС Григорий Логвинов в ходе брифинга в Центре содействия международным наблюдателям озвучил некоторые предварительные итоги работы миссии на выборах депутатов Мажилиса и маслихатов.

По словам представителя ШОС, были созданы все условия для работы миссии, посещение участков заранее не согласовывалось, а встречи, которые наблюдатели провели в штаб-квартирах пяти политических партий, участвующих в выборах, прошли в конструктивной атмосфере.

«Нас впечатлил средний возраст кандидатов – менее 46 лет. То есть депутатский корпус Казахстана серьезно омолодится после выборов, что придаст стране новую динамику, новый креативный заряд. Мы имели возможность почувствовать ту атмосферу жизни Казахстана, который вступил сейчас в период ответственных и важных перемен в рамках доктрины президента Касым-Жомарта Кемелевича Токаева о Новом Казахстане», - сказал спикер.