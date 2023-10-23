Нас ждут в библиотеках

Напомним, в прошлом году пос­тановлением Правительства 24 октября был впервые отмечен как профессиональный праздник биб­лиотекарей.

В торжественном мероприятии в Казмедиацентре приняли участие министр культуры и информации Аида Балаева, представители интеллигенции, библиотекари из разных регионов Казахстана, специалисты вузов, колледжей и школьных библиотек. Здесь были представлены передовые проекты в библиотечном обслуживании каждого региона, а также выставка, посвященная истории библиотек. Цель мероприятия – повышение авторитета профессии библиотекаря в обществе, формирование ее имиджа, популяризация профессиональных деятелей в сфере духовности во всех уголках страны.

В своей приветственной речи министр поздравила библиотекарей с профессиональным праздником.

– Президент Касым-Жомарт Токаев уделяет особое внимание положению библиотек и библиотекарей, воспитывающих молодое поколение на основе национальных ценностей. На Национальном курултае в Туркестане он сказал: «На самом деле только страна, которая читает книги, становится разумной нацией. Нам необходимо пробудить страсть молодого поколения к книге», – говорила Аида Балаева.

Министр напомнила, что Глава государства поручил запустить новую программу «Детская биб­лиотека».

В настоящее время в стране насчитывается более 25 тыс. библиотекарей, около 11 тыс. библиотек, а книжный фонд составляет свыше 328 млн экземпляров.

– Это бесценное духовное богатство для нашей страны. Радует, что с каждым годом количество читателей увеличивается. За последнее время число пользователей библио­течных услуг достигло 9,5 миллио­на. Особо следует отметить, что это происходит в первую очередь благодаря профессиональному труду и просветительской роли библио­текарей. Повышение интереса к чтению книг – общая задача для всех нас, – сказала Аида Балаева.

В ходе мероприятия министр наградила сотрудников, внесших особый вклад в развитие библиотечного дела, нагрудными знаками «Отличник в области культуры», почетными грамотами и благодарственными письмами Минис­терства культуры и информации. Среди награжденных специалис­тов – Калкатай Калиева (Карагандинская областная детская библиотека им. Абая), Кайыргуль Елюбекова (Улытауская областная универсальная библиотека), Жазира Абенова (Национальная библиотека РК, Алматы), Асылзат Арыстанова (Универсальная научная библиотека им. Аль-Фараби г. Шымкента).

Ученый секретарь Карагандинской областной универсальной научной библиотеки им. Н. Гоголя Валентина Пак, проработавшая в родном учреждении более 45 лет, получила нагрудный знак МКИ РК «Ветеран труда».

– Я пришла в свою библиотеку 1 декабря 1977 года, с тех пор здесь и тружусь. Хочу сказать, что с годами не потеряла интерес к профессии, напротив – мне все интересно, хочется что-то новое внедрять, работать с молодыми креативными специалистами. Счастлива, что у нас появился профессиональный праздник, в этом году впервые в моей жизни проходит такое торжественное собрание, – рассказала Валентина Иосифовна. – Считаю, что человек разумный – это человек читающий. Но самое главное – чтение закладывает основы нравст­венности. Кто в детстве читал хорошие книги, никогда не станет плохим человеком.

После официальной церемонии с участием министра состоялся «круг­лый стол» по вопросам системы библиотек. В заседании приняли участие доктор филологических наук, академик НАН РК Дихан Камзабекулы, писатель, заслуженный деятель РК Сауле Досжанова, доктор филологических наук, профессор, академик НАН РК Каримбек Курманалиев, руководители и сот­рудники библиотек. В ходе обсуж­дения были подняты актуальные темы развития библиотечного дела, обеспечения читательского спроса, выпуска отраслевых изданий.