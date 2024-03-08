Нашу страну захлестнула пандемия осознанных женщин

Сегодня женщины осваивают сюцай, таро, тета хилинг, проходят тренинги личностного роста и трансформационные игры, проводят ритуалы для привлечения любви, отношений, мужа-олигарха, ну или хотя бы вообще мужчины. Откроем маленький секрет – большинство мужчин вовсе не хотят быть привлеченными в чью-то осознанную жизнь посредством проработок кармы и духовных практик. Мужчины, как и сотни лет назад, все так же хотят вкусно поесть, чтобы их оставили в покое, ну и мягкую мудрую женщину рядом. Так зачем мы все усложнили?

Неумолимая статистика фиксирует небывалый рост одиноких людей. Прекрасная половина человечества, поддавшись на чуждые нам тренды, кидается из крайности в крайность.

Нас как будто растаскивают по разным углам. Недалеко до того, чтобы поверить в искусственную регуляцию численности населения планеты, так яро мужчин и женщин уводят друг от друга, словно выполняя глобальный заказ. Получается замкнутый круг – проработанные, потому что одинокие, и одинокие, потому что проработанные.

Недавно натолкнулась в Интернете на курсы современной кулинарии: киноа, спаржа, авокадо, цветы кабачка, парфэ из маракуйи, мусс из сельдерея…

А мужчина не хочет спаржу под соусом из лайма и пыльцы единорога, он любит котлету и пельмени. Так неужели трудно обеспечить его таким незначительным пустяком? И совсем не обязательно пускать у плиты корни. Современная индустрия куда мудрее, чем гуру, обещающие звезды с неба. Рынок полуфабрикатов сейчас настолько разнообразен, что вы без труда отыщете и те самые котлетки, и «домашние» пельмешки, и ароматную самсу из нарезанного мяса и хрустящего теста. И совсем не обязательно сообщать, что это делала не ты. Достала разделочную доску, присыпала ее мукой, немного себя, можно даже детей, стены, пол (нужное подчеркнуть) и ждешь благоверного «усталая», но выглядишь при этом свежо и настроение отличное.

У женщин от природы заложена мудрость и бытовая хитрость, без которой человечеству бы грозил крах. Так почему мы растеряли ее? Пора бы вспомнить, разбудить. Все это в нас есть, было бы желание.

Не помогают дети по дому? Поменяй пароль от вайфая и сообщи его только после уборки. И посмеетесь, и напряжение снимите, и уберетесь без склок.

Мужчину надо постоянно просить помочь или починить что-то, а он отнекивается? Вообще не проб­лема. Зачем закатывать скандал, вызовите мужа на час, желательно не дядю Петю с ОСИ, а привлекательного, да помоложе вашего. С улыбкой и заботой: «Милый, ты же устаешь на работе, не успеваешь, вот этот чудесный парень Автандил поможет кран на кухне починить, а ты лежи, отдыхай, вот тебе чай и пульт от телевизора». В следующий раз починка крана вашим спутником, скорее всего, будет осуществляться самостоя­тельно и в кратчайшие сроки.

У одной знакомой муж стабильно раз в неделю мыл полы во всей квартире. Брутальный с виду мужик, больше похожий на сурового неандертальца, с железобетонным патриархальным воспитанием вручную намывал паркет. Предприимчивая дама поделилась лайфхаком. Когда однажды супруга, нахватавшись от осознанных сотрудниц советов, что женщина может стимулировать мужчину в энергетическом плане на увеличение денежных потоков, на полном серьезе поведала ему секретную практику китайских императоров. Якобы по пятницам те собственноручно мыли полы водой, в которую предварительно высыпали монеты. Наполняя тем самым себя и весь дом денежной энергией. Женщины к таинству не допускались. Так как это ведь не уборка, а суровый мужской ритуал. Вот так и жили припеваючи – она по четвергам кофе с корицей пьет для привлечения денег, а он полы самозабвенно намывает. Все счастливы.

Еще один действенный лайфхак, о котором мне поведала подруга. Как безболезненно, сохраняя восьмерки в табеле, пропустить работу. Если звонишь начальнику и отпрашиваешься по телефону, это одно, а вот если руководитель сам тебя отправит домой, вроде как и не прогул, а воля свыше. Девушка просто приходила на работу без макияжа и периодически хваталась то за бок, то за сердце, самоотверженно пытаясь выполнять при этом возложенные на нее задачи. Не забыв упомянуть вскользь о том, что вчера буквально читала о статистике несчастных случаев на рабочих местах и какие теперь за это грозят штрафы. Весь оставшийся день хитрая плутовка проводила, занимаясь своими делами.

А вы когда-нибудь видели казах­станского мужчину, любящего суши или роллы? А они есть. Только роллы и суши у них не совсем стандарт­ные. В копилку полезных советов однозначно можно отправить следующий рецепт. Знакомая девушка обожала всевозможные суши. Супруг же ее испытывал откровенное отвращение к «холодной рисовой каше с сырой рыбой». На ее задорное: «Спорим, что ты полюбишь их, как люблю я», мужчина посмеялся и уверенно пошел на спор. Тот спор девушка выиграла, приготовив благоверному суши по-казахски. На коврик для суши выложила сочни, сверху мясо, зеленый лук, посолила, поперчила, завернула и нарезала. С тех пор казахские суши в их семье – праздничное блюдо, а в ушах предприимчивой дамы красуются выигранные в споре сережки.

Помните бородатый анекдот про женщину, уехавшую на курорт и уличившую супруга: «Дорогая, где вилки? – Спи дома!»

Наша следующая героиня зашла куда дальше безобидных вилок в кровати. Несколько лет назад она случайно подслушала разговор двух дам. Одна поучала другую, как проверить супруга на верность. На полном серьезе женщина рассказывала, что с первым мужем развелась после этой проверки. Предприимчивая, но немного съехавшая с рельсов женушка натирала жгучим перцем нижнее белье супруга и аккуратно складывала обратно в шкаф. Через пару дней муженек засуетился, забеспокоился, несколько раз за вечер посещал душ, стал бледным и перестал выполнять супружеский долг. Жене о своих опасениях он, конечно же, не поведал, чем и выдал себя. А когда отчаянная дама прижала мужчину к стенке, признался, было пару раз, и, видимо, теперь его путь лежит к венерологу. Рассказывать про свои чудовищные хитрости она не стала. Тихо развелась, оставив мужика с горой жгучего бельишка. Свою спутницу женщина заботливо предупредила о возможных последствиях. По ее словам, другая подруга, последовавшая ее примеру, едва сама не стала жерт­вой. Супруг ее оказался чист аки младенец, а после беспокойства в причинных местах заподозрил в измене супругу. Получилось почти как в анекдоте: день не вижу, два не вижу, на третий день правый глаз стал видеть...

Пройдет время, народ пресытится трендовыми новинками, и на поверхности останутся все те же ценности: мир, покой, надеж­ный спутник рядом, верные друзья, душевные посиделки в кругу близких, забота и, конечно же, любовь. Ну а мы подождем! С праздником вас, милые, мудрые и находчивые женщины!