История о нравственном падении молодых супругов во многом стала отражением суровой реальности. Подробности с вечернего кинопоказа - в материале корреспондента Kazpravda.kz

Кадры из фильма: kinoafisha.info

Молодой режиссер Айторе Жолдаскали безжалостно вскрывает язвы современного общества, где закредитованность населения и долги стали обыденностью, а за фасадом благополучия оказывается пустота. Ранее его проекты уже получали мощный эмоциональный отклик молодого поколения. В этом плане социальную драму можно сравнить с искривлённым зеркалом, отражающим хрупкую грань между необходимостью идти на компромиссы и предательством собственных идеалов.

Нужна ли цензура?

Фильм «Ауру» («Больной») описывает ситуацию из жизни молодой семьи Азамата и Таншолпан (Аза и Танчо), оказавшейся в безвыходной долговой яме. В отчаянной попытке выбраться из нищеты Азамат придумывает циничную аферу: он выдает свою жену за тяжелобольную, чтобы собирать деньги на ее «лечение». Первые легкие деньги окрыляют героев, но ложь быстро становится их наркотиком, каждый новый шаг неумолимо приближает к катастрофе.

В центре сюжета маргинальные личности. Казалось бы, начинается все вполне безобидно. Кредиты, долги и скандалы на семейных собраниях – всё это привычная часть реальности, связанная с денежными вопросами. Одновременно пугающей и наполненной эмоциями была сцена бритья волос лжеонкобольной, которая сразу вызывает ощущение невыносимого напряжения.

Затем повествование неожиданно перерастает в триллер о маньяке-убийце, обостряя чувства дискомфорта из-за безответственности и цинизма героев, вернее антигероев. Причины моральной деградации там прослеживаются и ощущаются еще острее - и особо впечатлительные зрители покидают зал. Во второй части картина насыщена кровавыми, жестокими и шокирующими эпизодами, драками и нецензурной лексикой, из-за чего некоторые сцены пришлось удалить для прокатной версии.

Также ключевыми элементами повествования остаются такие темы, как мошенничество под видом волонтерства. В памяти возникают ассоциации с резонансным делом недавно осужденной главы благотворительного фонда Перизат Кайрат.

А актерские работы Аяна Отепбергена и Дильназ Курмангалиевой, а также Азата Жумадила и Аиды Курмангалиевой добавляют еще больше психологической глубины и правдопободности.

С акцентом на локальные проблемы

Молодые кинематографисты привносят в кино честность и смелость, стирая границы между авторским и массовым искусством, расширяя жанровые горизонты и доказывая универсальность локальных историй. Они не навязывают готовых решений, а призывают к личной ответственности за свои поступки и за будущее, которое формируется как молчаливым согласием, так и активным действием. Только время покажет, будет ли услышан голос нового поколения, которое отвергает устаревшие идеологии и остро чувствует фальшь окружающего мира.

Однако, судя по кассовым сборам, картина пользуется кассовым успехом, так как стала важным поводом для обсуждения тем доверия, манипуляции, моральных границ и цены, которую люди готовы заплатить за успех.

В новом проекте без стандартных клише поднимаются вопросы о том, как сохранить свое место в мире, где ценности часто подменяются материальными благами. Вместе с тем, после просмотра киноманы все-таки разошлись во мнениях.

«Что-то новое для казахстанского кинематографа, фильм достаточно тяжелый, однако это точно незабываемый опыт. Он зайдет не каждому, но хотя бы раз стоит сходить», – гласят комментарии.

Некоторые зрители были разочарованы тем, что их ожидания не оправдались в полной мере.

«Скучное, нудное, в то же время мерзкое кино. Игра актёров на высшем уровне, конечно, но сценарий не тот. Не понимаю людей, которые получили психологический шок от фильма», – пишут пользователи в соцсетях.

Примечательно, что создатели получили право на использование культового трека Feel Good Inc. группы Gorillaz в качестве саундтрека, что прибавило популярности киноленте.

За гранью совести

Несомненно, что «Ауру» бросает вызов зрителю, заставляя его задуматься о реальной цене комфорта, статуса и общественного признания. Это не просто развлечение, а показатель зрелости современного кинематографа, который не боится говорить о болезненных темах открыто.

Новая картина обнажает самые глубокие страхи: потерю собственной идентичности, разрушение связей с близкими, утрату достоинства. Наверное, стоит лишний раз заглянуть в кинотеатр, чтобы понять, что эмпатия жива, если люди научатся видеть за пределами экранов своих смартфонов и гаджетов.