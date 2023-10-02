Насилие над детьми: как теперь будут действовать полицейские

Общество
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Хасенова Багдат
выпускающий редактор

МВД разработало алгоритм действий на сообщения о насилии в отношении детей, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Фото: polisia.kz

В рамках исполнения поручения президента МВД разработало алгоритм действий на сообщения о насилии в отношении детей.

В ведомстве прошла встреча уполномоченного по правам ребенка в РК Динары Закиевой, заместителя министра Игоря Лепехи и представителей комитета административной полиции.

«За каждой школой закреплены участковые инспекторы полиции, инспекторы по делам несовершеннолетних и оперуполномоченные криминальной полиции, всего более 6,5 тысячи сотрудников. Они ведут воспитательную и профилактическую работу как в школах, так и по месту жительства, в том числе с родителями», – сообщил замминистра.

Игорь Лепеха отметил, что по предложению детского омбудсмена при районных акиматах созданы межведомственные мобильные группы.

«Они уже обошли более 28 тысяч семей с детьми, в том числе более 5,7 тысячи семей, где свыше 9 тысяч детей проживают с отчимами и неродными отцами. Поставлены на профилактический учет более 1,5 тысячи родителей, не исполняющих обязанностей по воспитанию детей», – добавил он.

Динаре Закиевой рассказали об алгоритме действий полицейских на сообщения о насилии в отношении детей.  

Первое – по каждому сообщению о насилии над детьми со стороны родителей, опекунов, отчимов, сожителей и других близких родственников, проживающих совместно, тут же письменно сообщать в органы опеки и попечительства и ставить в известность межведомственные мобильные группы оперативного реагирования при акиматах районов.

Второе – посетить по месту жительства ребенка, визуально осмотреть жилье, обратить внимание на санитарное состояние.

Третье – изучить состояние, поведение ребенка в доме (замкнутость, пугливость, мимика), его физическое состояние (видимые телесные повреждения, синяки, раны, болезнь).

Четвертое – обратить внимание на совместно проживающих (родные братья, сестры и так далее), других родственников (старшие двоюродные братья, дяди и так далее), иных людей (сожитель матери, посторонние) на предмет злоупотребления алкоголем, употребления наркотиков, судимости и тому подобное.

Пятое – обеспечить полноту материала (опрос членов семьи, соседей, при наличии свидетелей, очевидцев, если факт был в общественном месте, – установить наличие видеонаблюдения, изъять видеозаписи и принять другие меры для обеспечения полноты материала).

Шестое – при наличии признаков уголовно-наказуемого деяния незамедлительно зарегистрировать в ЕРДР.

Седьмое – по каждому факту сообщения, даже в случае неподтверждения информации, проводить профилактические беседы с родителями (опекунами, отчимами, сожителями и другими близкими родственниками), с лицами, на которых поступил сигнал о совершении насилия в отношении ребенка.

В МВД отметили, с начала года свыше 3,7 тысячи подростков доставлены в центры адаптации несовершеннолетних за безнадзорность и беспризорность. В основном подростки задерживаются за нахождение вне жилых помещений и в развлекательных заведениях ночью без сопровождения законных представителей. За это к адмответственности привлечено более 72 тысяч родителей. Более 1,2 тысячи владельцев развлекательных заведений привлечены к ответственности за нахождение детей в заведениях ночью.

#полиция #МВД #общество #права детей #насилие над детьми

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