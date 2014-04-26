Наследники героев эпоса

Эстафета стартовала в культурной столице облас­ти – Семее, где в театре им. Абая прошел конкурс «Қозы-Көрпеш и Баян-Сұлу» среди студентов вузов. В результате была выбрана лучшая пара в номинации «Талантты жұп» – студент аграрного факультета государственного университета им. Шакарима Есболат Жумагалиев и представительница филологического факультета Талшын Парасатова. На другой день молодежь Абайского района провела поэтическую акцию у памятника влюбленным «Еңлік-Кебек», возложив цветы к мемориалу. А затем тематические мероприятия продолжились в Аягозском районе, на родине увековеченных в эпосе Козы-Корпеша и Баян-Сулу.

По мнению организаторов, эта акция не только посвящена светлому чувству любви, но и направлена на патриотическое воспитание молодежи через обращение к народным героям, к культурным истокам.

Айгуль БИДАНОВА,

Семей