Наследный принц Дубая прыгнул с парашютом с небоскреба «Бурдж-Халифа»
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Вице-премьер и глава минобороны ОАЭ, наследный принц Дубая шейх Хамдан бен Мухаммед бен Рашид Аль Мактум прыгнул с парашютом с самого высокого в мире здания — дубайского небоскреба «Бурдж-Халифа»
Видеозапись прыжка была опубликована на личной странице принца в соцсети Instagram, передает корреспондент Kazpravda.kz.
Шейх Хамдан вместе с 31 спортсменом из 15 стран совершил прыжок с платформы, установленной выше 139-го этажа здания.
Пост с видеозаписью прыжка в аккаунте принца уже набрал более 6 млн просмотров.
Судя по видеоролику, парашютисты приземляются в воды поющего фонтана, расположенного около небоскреба «Бурдж-Халифа».