Наследный принц Дубая прыгнул с парашютом с небоскреба «Бурдж-Халифа»

В мире,Lifestyle
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Айман Аманжолова
zhana2006@mail.ru

Вице-премьер и глава минобороны ОАЭ, наследный принц Дубая шейх Хамдан бен Мухаммед бен Рашид Аль Мактум прыгнул с парашютом с самого высокого в мире здания — дубайского небоскреба «Бурдж-Халифа»

Фото: скрин видео @faz3

Видеозапись прыжка была опубликована на личной странице принца в соцсети Instagram, передает корреспондент Kazpravda.kz.

Шейх Хамдан вместе с 31 спортсменом из 15 стран совершил прыжок с платформы, установленной выше 139-го этажа здания.

Пост с видеозаписью прыжка в аккаунте принца уже набрал более 6 млн просмотров.

Судя по видеоролику, парашютисты приземляются в воды поющего фонтана, расположенного около небоскреба «Бурдж-Халифа».

 

#ОАЭ #Дубай #принц #парашют #Бурдж Халифа

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