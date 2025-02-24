Наследный принц Дубая прыгнул с парашютом с небоскреба «Бурдж-Халифа»

Вице-премьер и глава минобороны ОАЭ, наследный принц Дубая шейх Хамдан бен Мухаммед бен Рашид Аль Мактум прыгнул с парашютом с самого высокого в мире здания — дубайского небоскреба «Бурдж-Халифа»

Фото: скрин видео @faz3

Видеозапись прыжка была опубликована на личной странице принца в соцсети Instagram, передает корреспондент Kazpravda.kz.

Шейх Хамдан вместе с 31 спортсменом из 15 стран совершил прыжок с платформы, установленной выше 139-го этажа здания.

Пост с видеозаписью прыжка в аккаунте принца уже набрал более 6 млн просмотров.

Судя по видеоролику, парашютисты приземляются в воды поющего фонтана, расположенного около небоскреба «Бурдж-Халифа».