Наступила эпоха «средних держав»

Политика
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Самат Бейсембаев
старший корреспондент отдела экономики

В условиях перехода к многополярному миру такие страны приобретают все большее влияние на мировой арене

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Для начала важно определиться с терминологией: что же такое «средняя держава»?

Это государство, которое не относится к категории сверхдержав, но, тем не менее, играет значимую роль на международной арене. Такие страны обычно обладают достаточно сильной экономикой (хотя экономические критерии не являются определяющими), передовыми технологиями и существенным дипломатическим весом, позволяющим им иметь определенное влияние на мировую политику.

«Средние державы» часто выступают в роли посредников между более крупными игроками, поддерживают принципы многосторонности, кооперации и мирного урегулирования конфликтов. Они могут эффективно использовать свои ресурсы и дипломатический потенциал для продвижения национальных интересов, способствуя при этом глобальной стабильности и процветанию.

В этом контексте «средние державы» представляют собой важный, хотя часто и недооценивае­мый компонент сложной сети международных отношений.

Казахстан сегодня – одна из таких «средних держав», причем международно признанных. Совсем недавно, во время государственного визита в Астану, Председатель КНР Си Цзиньпин подтвердил растущую роль нашей республики в качестве «средней державы» мира.

А в начале года немецкий научно-аналитический центр «Фонд науки и политики» (SWP), специализирующийся на международных отношениях и вопросах безопасности, впервые включил нашу страну в число «средних держав».

Примечательно, что концепция «средних держав» не новая. Еще в конце XVI века итальянский политический мыслитель Джованни Ботеро поделил государства на три типа: великие державы (грандиссим), средние державы (мезано) и малые державы (пиччоли).

По мнению Ботеро, средняя держава обладает достаточной силой и авторитетом, чтобы дейст­вовать самостоятельно, не нуждаясь в помощи других.

Современные критерии более широкие и сложные. Так, например, ученые из университетов Лестера и Ноттингема выделяют два основных подхода к определению статуса «средней державы». Традиционный метод включает анализ ключевых физических и материальных критериев для ранжирования государств по их возможностям. Второй подход фокусируется на поведенческих атрибутах: считается, что «средние державы» можно выделить по их внешнеполитическому поведению и стремлению преследовать определенные интересы на международной арене.

Другое определение, предложенное Инициативой средних держав (MPI) программы Института глобальной безопас­ности, указывает, что «средние державы» являются политически и экономически значимыми государствами, которые пользуются уважением на международной арене и отказались от участия в гонке ядерных вооружений. Это придает им значительный международный авторитет.

Однако, согласно этому определению, государства, обладающие ядерным оружием, такие как Индия и Пакистан, и каждое государство – участник совместного использования ядерного оружия НАТО не смогли бы подойти под определение «средняя держава».

Эксперты не достигли единства в определении того, какие именно страны можно отнести к «средним державам». Однако в период после окончания холодной войны в список потенциальных «средних держав» включались различные страны Европы, такие как Австрия, Бельгия, Испания, Швейцария.

В дополнение к европейским государствам среди потенциальных «средних держав» перечисляются и различные страны из других регионов, такие как Северная Корея, Бангладеш, Малайзия, Египет, Саудовская Аравия, ОАЭ, Сингапур, Турция и Казахстан.

Наша страна получила признание как «средняя держава» благодаря сбалансированной внешней политике, ключевой роли в Центральной Азии и богатым ресурсам, а также за значимую роль в «Срединном коридоре» (Транскаспийский международный транспортный маршрут).

В мае этого года в Euronews вышла статья Касым-­Жомарта ­Токаева «Средние державы: продвигая принципы мультилатерализма», в которой Президент отметил, что в современном мире, характеризующемся чрезвычайной геополитической турбулентностью и постоянными конфликтами, необходимость в многосторонних решениях как никогда актуальна. В то же время структуры, призванные способствовать международному консенсусу, такие как Организация Объединенных Наций, факти­чески парализованы и ограничены в действиях.

«Использование права вето постоянными членами Совета Безопасности ООН нередко приводит к безвыходным ситуациям, препятствующим решительным действиям в борьбе с глобальными кризисами, и к повторению сценариев, в которых предпочтение отдается односторонним, а не коллективным действиям. Это еще больше подрывает дух многосторонности и доверие к международным институтам. На этом фоне средние державы, такие как Казахстан, становятся ключевыми игроками, обладаю­щими растущими возможностями для обеспечения большей стабильности, мира и развития в своих регионах и за их пределами», – подчеркнул в статье ­Касым-Жомарт Токаев.

Казахстан действительно является органичной «средней державой». Наша страна всегда была и остается глубоко приверженной многостороннему подходу, постоянно стремясь к организации новых площадок для международного диалога и совместных действий, активно продвигает повестку ядерного разоружения и нераспространения, вносит вклад в укрепление глобальной безопасности во всех ее смыслах.

«В то время как система мультилатерализма испытывает серьезное давление, только общими усилиями всех стран − крупных, средних и малых – можно будет вдохнуть в нее новую жизнь. Однако в условиях, когда крупные державы все чаще проявляют недоверие к многосторонним процессам, а малые страны не обладают необходимым влиянием, именно средние державы должны возглавить этот процесс. Такие страны, как Казахстан, должны сделать решительный шаг вперед и принять на себя роль не только участников, но и ответственных мировых игроков», – отмечает президент РК.

#политика #Центральная Азия #средняя держава

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