Нацбанк объяснил решение сохранить базовую ставку

Экономика, Общество
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Кунапия Гульмира
корреспондент

Решение принято на фоне замедления инфляционных процессов в Казахстане, сообщает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Национального банка РК. 

Фото: пресс-служба Нацбанка РК

Как сообщалось ранее, Национальный банк принял решение сохранить базовую ставку на уровне 16,75% годовых с коридором +/- 1 п.п.

По данным Нацбанка, впервые с начала 2022 года годовая инфляция снизилась и составила в марте 18,1%.

«Данное снижение было ожидаемо и учтено в прогнозах Национального банка. Месячная и базовая инфляции также демонстрируют снижение, но все еще остаются высокими. При этом частично реализовывается риск нестабильности инфляционных ожиданий, которые в феврале резко снизились, а в марте опять возросли», – отметил председатель НБ Галымжан Пирматов.

Однако, несмотря на позитивную динамику, месячная величина инфляции все еще существенно превышает норму. Поэтому Нацбанк осторожен в своих прогнозах.

«Несмотря на некоторые позитивные тренды в инфляционных процессах в стране, еще рано утверждать об устойчивом и стабильном тренде снижения инфляции. Баланс рисков остается смещенным в проинфляционную сторону. Этому способствуют инфляционные ожидания, которые остаются высокими и чувствительными к краткосрочным ценовым шокам», – пояснил глава Национального банка.

По его словам, назревшие реформы ценообразования на рынке ГСМ и в услугах ЖКХ будут прямо и косвенно влиять на инфляционные процессы.

Однако, как полагают в Нацбанке, в средне- и долгосрочном периоде рыночные цены благоприятно отразятся на развитии секторов экономики и предсказуемости инфляционных процессов.

При этом фискальный риск в виде увеличения госрасходов и временный отход от фискальных правил усиливают проинфляционные факторы.

Таким образом, Комитет по денежно-кредитной политике придерживается необходимости поддержания базовой ставки на текущем уровне в течение первого полугодия.

«Это позволит поддержать начавшееся слабовыраженное замедление инфляционных процессов, нивелировать рост расходов бюджета и предупредить заякорение инфляционных ожиданий на высоких уровнях.

Дальнейшие действия по базовой ставке будут зависеть от выхода новых данных, в том числе о параметрах реформы, которые мы учтем при обновлении прогноза в мае 2023 года. Мы не планируем реагировать на прямые эффекты – на инфляцию от повышения цен на ГСМ. Принимая решения по монетарной политике, мы будем внимательно отслеживать и анализировать вторичные эффекты, включая изменение цен на смежные товары, а также инфляционные ожидания.

С учетом озвученных проинфляционных рисков Национальный банк продолжает придерживаться позиции о целесообразности сохранения текущих денежно-кредитных условий», – заключил Пирматов.

 

#инфляция #экономика #Нацбанк #базовая ставка

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