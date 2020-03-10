Нацбанк РК повысил базовую ставку до 12%

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Национальный Банк Республики Казахстан принял внеочередное решение по уровню базовой ставки, обусловленное необходимостью поддержания стабильности цен на фоне негативного влияния рисков со стороны внешнего сектора. Об этом сообщили в пресс-службе финансового регулятора, передает Kazpravda.kz
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"С 10 марта базовая ставка установлена на уровне 12% годовых с расширением процентного коридора до +/- 1,5 п.п. Соответственно, ставка по операциям постоянного доступа по предоставлению ликвидности составит 13,5% и по операциям постоянного доступа по изъятию ликвидности – 10,5%", - говорится в информации.
Как пояснили в НБРК, решение о повышении базовой ставки было принято в ответ на резкое изменение ситуации в мировой экономике. Значительное расширение географии распространения коронавируса COVID-19 стало главным фактором ухудшения перспектив экономического развития стран – основных потребителей казахстанского экспорта, таких как Китай и Европейский союз.
Цена на нефть марки Brent 9 марта резко снизилась в результате недостижения договоренностей участниками заседания ОПЕК+ об условиях сделки по сокращению добычи нефти. Ее котировки находились на уровне 31-36,5 долл. США за баррель с максимальным снижением в течение дня более 30%.
Денежно-кредитная политика Национального Банка, проводимая в рамках инфляционного таргетирования, направлена на предупреждение распространения последствий внешнего шока на экономику страны, обеспечение макроэкономической стабильности и защиту тенговых активов.
Национальный Банк сохраняет приверженность режиму свободно плавающего обменного курса национальной валюты. При необходимости будут проводиться валютные интервенции для обеспечения стабильности финансовой системы, отметили в пресс-службе.
Национальный Банк непрерывно проводит мониторинг ситуации на внутренних денежном и валютном сегментах, а также мировых сырьевых рынках и при необходимости примет дополнительные меры финансовой стабильности, заверили в НБРК.
"Очередное решение Национального Банка Республики Казахстан по базовой ставке будет объявлено 16 марта 2020 года в 15:00 по времени Нур-Султана", - добавили в Нацбанке.