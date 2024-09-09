Нацбанк выпускает коллекционные монеты в честь 800-летия Джучи хана

Они относятся к серии «Выдающиеся события и люди»

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов и Нацбанк

Нацбанк Казахстана выпускает в обращение коллекционные монеты JOSHY ULYSY. 800 JYL из серии «Выдающиеся события и люди», сообщает Kazpravda.kz

Информация о дате начала продаж монет будет дополнительно размещена на официальном сайте НБК.

В дизайне монет использовано изображение монумента хана Джучи. Его автор – казахстанский скульптор, художник-монументалист Газиз Ешкенов. На оборотной стороне – коллаж из монет времен Золотой Орды.

Напомним, хан Джучи – старший сын Чингисхана и основатель Улуса Джучи, широко известного как Золотая Орда. В Улытауской области находится мавзолей Джучи хана, который является важным историческим памятником – частью культурного наследия Казахстана.

Монеты изготовлены:

– из серебра 925/1000 пробы с золочением, массой 777,5 грамма, диаметром 100 мм, качеством изготовления «proof», номиналом 5 000 тенге, тиражом 100 (сто) штук;

Изображение монеты номиналом 5 000 тенге

– из серебра 925/1000 пробы с золочением, массой 311 грамм, диаметром 75 мм, качеством изготовления «proof», номиналом 2 000 тенге, тиражом 300 (триста) штук;

Изображение монеты номиналом 2 000 тенге

– из серебра 925/1000 пробы с золочением, массой 31,1 грамма, диаметром 38,61 мм, качеством изготовления proof, номиналом 1 000 тенге, тиражом 1 000 (одна тысяча) штук;

Изображение монеты номиналом 1 000 тенге

– из сплава мельхиор МН 25, массой 15 грамм, диаметром 33 мм, качеством изготовления brilliant uncirculated, номиналом 200 тенге, тиражом 8 000 (восемь тысяч) штук.

Изображение монеты номиналом 200 тенге

Коллекционные монеты обязательны к приему по их нарицательной стоимости на всей территории Казахстана по всем видам платежей, а также для зачисления на банковские счета и для перевода, размена и обмена во всех банках страны.

Коллекционные монеты изготовлены на Казахстанском монетном дворе.

Также ранее стало известно, что Нацбанк выпустил в обращение коллекционные монеты RAQYMJAN QOSHQARBAEV. 100 JYL и KEMEL AQYSHEV. 100 JYL из серии «Выдающиеся события и люди».

Там же недавно объявили о начале продаж c 28 августа коллекционных монет WORLD PAINTING из серии «Изучая монеты – открывай Казахстан».