Нацдоклад «О профилактике семейно-бытового насилия» презентован в Астане

Представители госорганов, в том числе Министерства культуры и информации, эксперты, среди которых – авторы документа, активисты гражданского общества и НПО, приняли участие в презентации национального доклада «О профилактике семейно-бытового насилия в Республике Казахстан». Встреча состоялась в Казахстанском институте общественного развития в рамках Международной акции «16 активных дней против насилия», которая ежегодно проводится с 25 ноября по 10 декабря. Напомним, 25 ноября отмечается Международный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин.

Как отметили участники встречи, проблема семейно-бытового и гендерного насилия весьма актуальна не только в Казахстане, но и во всем мире. В нашей стране вопросам профилактики и противодействия данному явлению уделяется пристальное внимание. Опросы, проведенные среди более чем трех тысяч респондентов в 17 регионах и трех городах республиканского значения, показали, что люди осведомлены о проводимой государственной политике в этой сфере.

– В последние годы тема семейно-бытового насилия вышла за рамки частных конфликтов и стала предметом межведомственных взаимодействий, публичного обсуждения. В 2024 году были внесены изменения в законодательство страны, которые перевели ряд административных правонарушений в категорию уголовных. Также предусмот­рены превентивные меры и меры по поддержке жертв, по коррекции поведения агрессора. С принятием закона количество центров поддержки семьи увеличилось в несколько раз – с 33 до 131. Большинство рекомендаций и итоги национальных докладов 2021 и 2023 годов легли в основу упомянутого закона. Выражаем благодарность экспертам, которые принимают непосредственное участие в их подготовке, – сказал вице-министр культуры и информации Евгений Кочетов.

В этом году в нацдоклад вош­ли результаты опросов, проводимых не только среди жертв семейно-бытового насилия, но и глубинные интервью с агрессорами. При подготовке документа были использованы цифровые инструменты мониторинга, а также проведен комплексный анализ ситуации. При этом акцент был сделан на выявлении скрытых форм насилия – психологического, экономического, цифрового.

– По данным национального доклада, восприятие проблемы насилия в обществе улучшается. На 10 процентов увеличилась доля граждан, которые считают необходимым обращаться за помощью в случаях насилия – в полицию, к близким, психологам, правозащитникам. В стране формируется культура обращения за помощью, люди начинают воспринимать насилие как проблему, требующую вмешательства. Это важный показатель эффективности проводимых мер, – отметил вице-министр культуры и информации.

Национальный доклад «О профилактике семейно-бытового насилия в РК», подготовленный Центром исследований в сфере семейной и гендерной политики КИОР по заказу МКИ, включает четыре аналитических блока: оценку текущей ситуации, анализ латентных форм насилия, эффективность действующих мер и обзор перспективных профилактических практик. Представленный анализ основан на данных соцопросов, официальной статистики и экспертных оценок. В документе нашли отражение сведения о насилии в отношении детей, пожилых, лиц с инвалидностью.

– После принятия закона о семейно-бытовом насилии мы наблюдали динамику роста правонарушений ввиду акцента на выявляемость таких фактов. С другой стороны, увеличение количества случаев семейно-бытового насилия демонстрирует доверие населения к государственным мерам поддержки жертв. Как результат, люди стали чаще сообщать о правонарушениях. Проведенные опросы показали, что фактически 60 процентов из общего числа респондентов знают о законодательных нормах по недопущению и профилактике семейно-бытового насилия. Мы видим, что большинство из опрошенных казахстанцев порицают такие проявления и считают, что в фактах правонарушений виноват агрессор, а не жертва, – сказала одна из авторов доклада социолог Ботагоз Туреханова.

По итогам презентации участники встречи провели эксперт­ное обсуждение, в рамках которого подняли актуальные вопросы по обсуждаемой теме, а также внесли предложения по дальнейшему совершенствованию государственной политики в сфере противодействия семейно-бытовому насилию. Нацдоклад ляжет в основу деятельности профильных ведомств, в частности, Министерства внутренних дел, гражданского сектора и других организаций.

