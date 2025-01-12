Нацгвардейцы задержали подозреваемого в убийстве по горячим следам

В настоящее время по факту возбуждено уголовное дело, передает Kazpravda.kz

Фото: Polisia.kz

Военнослужащие патрульно-постовой службы воинской части 5510 Национальной гвардии оперативно задержали подозреваемого в убийстве в Кокшетау, сообщает Polisia.kz.

Сообщение о тяжком преступлении поступило в центр оперативного управления около 20:00 часов.

Тело погибшего обнаружил местный житель, который сразу же сообщил об этом в полицию. Ориентировка на подозреваемого была незамедлительно разослана всем нарядам полиции и военнослужащим.

«Во время патрулирования улицы Ауэзова, спустя 20 минут, мы заметили трех подозрительных граждан в состоянии алкогольного опьянения. При досмотре у одного из них было обнаружено удостоверение личности, принадлежащее заявителю, сообщившему о преступлении», – рассказал начальник войскового наряда старший сержант Жангазы Шайхин.

Один из подозреваемых попытался скрыться, но гвардейцы оперативно его задержали.

Во время досмотра задержанные вели себя агрессивно и отказывались подчиняться приказам. Все трое были доставлены в управление полиции города Кокшетау.

В ходе разбирательства один из задержанных признался в совершении убийства.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело, ведется следствие.