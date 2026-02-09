Фото предоставлено организаторами

Участие приняли представители волонтерских организаций, региональных Фронт-офисов волонтеров и инициативных групп со всех регионов страны, а также партнеры как в офлайн формате, так и онлайн. В ходе встречи обсудили участие волонтёрского сектора в практической обсуждении новой Конституции, роль неправительственных организаций в информировании населения, развитие общественного диалога и взаимодействия с государственными органами.

С приветственным словом выступила депутат Мажилиса Вера Ким, член комиссии по Конституционной реформе, председатель ОЮЛ «Национальная волонтерская сеть». Она подчеркнула значимость участия гражданского общества в разработке проекта Конституции и открытый характер работы Конституционной комиссии.

«Конституция формируется в диалоге с обществом, а не в закрытом режиме. За шесть месяцев работы над проектом Новой Конституции поступило порядка 4 тысяч предложений от граждан, общественных организаций, политических партий и экспертов. Это означает, что общество перестает быть пассивным наблюдателем и становится полноценным участником политических процессов», - отметила Вера Ким.

По её словам, введение нового конституционного института - Народного совета (Халық кеңесі) - станет важным шагом в укреплении общественного участия.

«Это переход к модели, где государство и общество совместно обсуждают стратегические направления развития. Общество получает не только право обсуждать, но и возможность официально вносить инициативы в законодательный процесс», — подчеркнула она.

Тимур Джумурбаев, член комиссии по Конституционной реформе, председатель РОО «Ассамблея жастары», отметил особую роль новой Конституции для молодого поколения Казахстана.

«Для молодежи Казахстана принятие новой Конституции является особенно важным шагом, поскольку её значение напрямую адресовано нынешнему и будущим поколениям. Человекоцентричность — логика нового Основного закона, который открывает для молодежи справедливые и доступные возможности роста и развития», — подчеркнул Тимур Джумурбаев.

Он также отметил, что закрепление принципов созидательного патриотизма, развития человеческого капитала, образования и инноваций формирует основу для расширения возможностей самореализации молодежи и укрепления ее роли в развитии страны.

В свою очередь, Абылайхан Әбдіраш, председатель РОО «Медицинская молодежь», волонтер в сфере медицины, остановился на социальных и медицинских аспектах проекта Конституции.

«Предлагаемый Конституционный проект ставит жизнь и здоровье человека во главу государственной политики. Закрепление защиты семьи, материнства и детства, а также права на охрану здоровья формирует прочную правовую основу для развития системы здравоохранения и профилактики общественного здоровья», — отметил Абылайхан Әбдіраш.

По его словам, медицинская молодежь рассматривает проект как важный шаг к созданию человекоцентричного и социально ответственного государства.

«Эффективность проекта напрямую зависит от практической реализации норм. Мы надеемся, что они будут обеспечены конкретными программами, достаточным финансированием и благоприятными условиями труда для молодых специалистов», — добавил он.

Круглый стол прошел в формате открытого обсуждения и свободного обмена мнениями. В завершение Национальная волонтерская сеть зачитала обращение в поддержку проекта новой Конституции.